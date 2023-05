Leeds - Historický anglický klub Leeds United sa rozhodol využiť svoju "ultima ratio"! Z klubu odišiel tréner Javi Garcia a zachrániť Leeds prichádza majster v bojoch o záchranu "Big Sam" Allardyce.

Španielsky tréner Javi Garcia zažil sľubný štart na lavičke Leedsu. V prvých dvoch zápasoch sa mu podarilo vybojovať 6 bodov a všetko sa zdalo byť v poriadku. Postupom času sa výsledky zhoršovali a momentálne ťahá Leeds šnúru 5 zápasov bez výhry. Vedenie klubu sa rozhodlo odvolať Garciu a ako jeho náhrada bol oznámený, kto iný ako Sam Allardyce.

Veterán anglického futbalu Sam Allardyce sa už pomaly ale isto blíži do trénerského dôchodku, no práve jeho meno sa považuje za majstra v boji o záchranu. Allardyce je známy tým, že jeho tímy nehrajú ten najkrajší futbal pre oko fanúšika, no vždy sa dokážu udržať v PL. Allardyce to bude mať poriadne náročné, keďže Leeds čakajú zápasy so City, West Hamom, Tottenhamom a Newcastlom. Allardyce odkoučoval v Premier League cez vyše 500 zápasov a pocit vypadnutia zažil iba jeden jedinýkrát!