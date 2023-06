Manchester - Anglický futbalový klub Manchester City v utorok dotiahol prestup Matea Kovačiča z FC Chelsea. Dvadsaťdeväťročný chorvátsky stredopoliar podpísal s držiteľom treble štvorročný kontrakt v hodnote 25 miliónov libier.

Kovačič sa v roku 2021 tešil z Chelsea z triumfu v Lige majstrov. Tím Pepa Guardiolu získal v uplynulej sezóne titul v Premier League, LM a FA Cupe. Stal sa tak iba druhým anglickým tímom, ktorému sa to podarilo. "Je to pre mňa skvelý krok a nemôžem sa dočkať, kedy sa začnem pripravovať so City," citovala Kovačiča agentúra AFP. "Každý, kto sledoval tento tím pod Pepom vie, akí sú dobrí – pre mňa sú najlepší na svete," dodal.

Chorvát predtým hrával za Inter Miláno a Real Madrid. Bol súčasťou kádra španielskeho tímu, ktorý v rokoch 2016-2018 vyhral trikrát za sebou trofej v Lige majstrov.