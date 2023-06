Koniec De Geu v Manchestri United? Klub brankára nezaradil do zoznamu hráčov pre budúcu sezónu

Anglický futbalový klub Manchester United rokuje s brankárom Davidom de Geom o jeho zotrvaní v tíme. Vedenie klubu to uviedlo napriek tomu, že 32-ročného Španiela vynechalo zo zoznamu hráčov pre nasledujúcu sezónu, ktorý zverejnilo v piatok.

De Geovi na konci júna vyprší zmluva, no podľa klubového vyhlásenia zostávajú diskusie s brankárom o potenciálnom novom kontrakte stále otvorené. Španiel získal v sezóne 2022/23 Zlatú rukavicu za najviac čistých kont v Premier League, jeho pozícia v klube je však ohrozená, keďže má problémy s rozohrávkou. Tréner "červených diablov" Erik ten Hag ju pritom považuje za jednu z kľúčových vlastností brankárov. Ďalšou komplikáciou v dosiahnutí úspešnej dohody oboch strán môže byť Španielova nevôľa robiť na Old Trafford iba brankársku "dvojku". Manchester United však už aktívne hľadá nového brankára, ktorý by mohol byť pre De Geu konkurenciou či jeho úplnou náhradou.

Manchester zaradil na súpisku útočníka Masona Greenwooda, ktorého vo februári zbavili obvinení z napadnutia a pokusu o znásilnenie. Dvadsaťjedenročný Angličan naposledy nastúpil v drese United v januári 2022. Klub sa vo februári vyjadril, že v jeho prípade sa ešte uskutoční interný proces. O Greenwoodovej pozícii odvtedy neprebehla žiadna oficiálna komunikácia, až do jeho zaradenia na zoznam hráčov pre sezónu 2023/24.