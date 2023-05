Liverpool - Tréner futbalistov Liverpoolu Jürgen Klopp obvinil po nedeľňajšom tesnom víťazstve 4:3 nad Tottenhamom rozhodcu Paula Tierneyho z "nevhodného" správania. Jeho pozápasovými vyjadreniami sa bude zaoberať vedenie Futbalovej asociácie a arbitra sa zastala aj Komisia rozhodcov (PGMOL).

Klopp po zápase povedal, že Tierney má niečo "proti jeho tímu". Nemecký tréner sa po víťaznom góle Dioga Jotu z 90.+4 minúty rozbehol ku štvrtému arbitrovi a začal pred ním divoko oslavovať. Za svoje správanie si vyslúžil žltú kartu a navyše sa pri oslave aj zranil, keď si natiahol sval na stehne.

Po zápase uviedol, že to, čo mu Tierney povedal, "nebolo v poriadku". PGMOL naopak tvrdí, že Tierney vystupoval profesionálne počas celého zápasu, i keď napomínal trénera.

Celá situácia sa odohrala po víťaznom zásahu, ktorý prišiel len 99 sekúnd po tom, čo Richarlison vyrovnal na 3:3. Kloppa predtým nahnevalo, že rozhodcovia udelili Spurs priamy kop, z ktorého padol tretí gól.

"S Tierneym máme svoju históriu, naozaj neviem, čo proti nám má. Povedal, že nie je žiadny problém, ale to nemôže byť pravda. To, ako sa na mňa pozerá, nerozumiem tomu. V Anglicku tieto situácie nikto nemusí vysvetliť, je to naozaj zložité a ťažko pochopiteľné. To, čo mi povedal, keď mi dával žltú kartu, nie je v poriadku," povedal Klopp pre Sky Sports.

Na jeho vyjadrenia reagovala aj komisia rozhodcov. "PGMOL si je vedomý komentárov, ktoré povedal Jürgen Klopp po zápase jeho tímu s Tottenhamom Hotspur. Rozhodcovia v Premier League sú nahrávaní vo všetkých zápasoch prostredníctvom komunikačného systému. Po úplnom preštudovaní záznamu rozhodcu Paula Tierneyho zo zápasu môžeme potvrdiť, že počas celého duelu konal profesionálne, vrátane napomínania trénera Liverpoolu. Preto dôrazne odmietame akýkoľvek náznak, že Tierneyho činy boli nevhodné," uviedli v stanovisku.

Klopp si pri oslavách zároveň natiahol sval. "Neviem, či je to zadný stehenný sval, môže to byť aj priťahovač. Bolí to," povedal, no po zápase išiel oslavovať pred fanúšikov na tribúne Kop a zranenie by ho nemalo vyradiť ani zo stredajšieho duelu s Fulhamom.

Podľa BBC siaha Kloppov spor s Tierneym do roku 2020, keď mu rozhodca údajne povedal, aby "to hodil za hlavu" po tom, čo priznal, že si nevšimol faul na Georginia Wijnalduma v zápase s Aston Villou. O rok neskôr prišiel nemecký kouč za arbitrom a povedal mu: "Nemám problém so žiadnym rozhodcom, len s tebou." Stalo sa to po tom, čo v stretnutí s Tottenhamom (2:2) nedostal červenú Harry Kane, no Andrewa Robertsona vylúčili.

Po januárovom súboji s Brentfordom prišiel Klopp za rozhodcami, vrátane Tierneyho, aby prediskutoval ich rozhodnutia. "Je to presne to isté, akoby som hovoril s mojou mikrovlnnou rúrou, nedostanete žiadnu odpoveď, naozaj, vždy je to rovnaké," povedal následne. Začiatkom apríla udelil Tierney žltú kartu Robertsonovi po incidente s čiarovým rozhodcom Constantinom Hatzidakisom.

Po nedeľňajšom šlágri však bol nespokojný s výkonmi rozhodcov aj dočasný tréner Spurs Ryan Mason. Nepáčilo sa mu, že Jota dostal za svoj zákrok v 81. minúte, keď trafil kopačkou do tváre Olivera Skippa, iba žltú kartu. "Potrebujem vysvetlenie. Chcem vedieť, prečo to rozhodcovia na trávniku nevideli, ale tiež, prečo ani skúsený v miestnosti VAR. Úprimne, je to asi najjasnejšia červená karta. Ohrozilo to súpera, Skipp potrebuje štichy a Jota dal víťazný gól, keď už ani nemal byť na trávniku," uviedol pre BBC Sport.

Klopp síce kritizoval rozhodcov, no v tomto bode im dal za pravdu. "Jota mal nohu vysoko, ale nemieril na hlavu. Počul som, že Skipp mohol dostať červenú za skorší zákrok na Diaza. Hovoril aj o tom?" smeroval otázku na Masona.