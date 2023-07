LIVERPOOL - Brazílsky záložník Fabinho (29) je ďalším z radu hviezdnych futbalistov, ktorých meno sa spája s prestupom do Saudskej Arábie. Klub Al-Ittihad núka za hráča Liverpoolu 40 miliónov libier, no celý prestup môže stroskotať na bizarnej záležitosti - na domácich miláčikoch defenzívneho stredopoliara.

Celý prestup hráča Liverpoolu do Saudskej Arábie môže stroskotať na skutočnosti, že v krajine platí pravidlo, ktoré zakazuje chov nebezpečných a agresívnych plemien psov. A práve na tomto zozname sa má nachádzať aj francúzsky buldog, pričom Fabinho vlastní dvoch takýchto štvornohých miláčikov.

Brazílsky futbalista bol ponuke klubu Al-Ittihad naklonený, no je dosť možné, že lukratívny kontrakt nakoniec odmietne, ak si do krajiny nebude môcť so sebou priniesť aj svojich psov. Spomínané pravidlo sa dá obísť, ak sú zvieratá používané na lov, na stráženie alebo ako slepecký psy pre nevidiacich.

Odkiaľ v Saudskej Arábii prišli na to, že práve francúzske buldogy patria na takýto zoznam, nevedno. Každopádne, Fabinho by si v exotike poriadne prilepšil. Zatiaľ čo v Liverpoole má týždenný plat 180-tisíc libier, na Arabskom polostrove by si týždenne prilepšil až o 425-tisíc libier.