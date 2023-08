Futbalisti Liverpoolu otočili nedeľný zápas 3. kola anglickej Premier League a na pôde Newcastlu triumfovali 2:1. Tréner tímu Jürgen Klopp vyhlásil, že počas svojej trénerskej kariéry takýto dramatický návrat nezažil.

Newcastle sa ujal vedenia v 25. minúte stretnutia po góle Anthonyho Gordona. Navyše, Kloppovi zverenci hrali od 28. minúty v desiatich po vylúčení stopéra Virgila van Dijka, v závere však dokázali skóre otočiť. Oba góly vsietil striedajúci Uruguajčan Darwin Nunez.

"Je pravda, že z viac než tisícky zápasov z pozície trénera som nikdy nezažil takýto duel. Boli tu podobné stretnutia, ale s desiatimi mužmi v takej atmosfére a proti takému súperovi... Nie je to tak, že si nemôžem spomenúť. Som si celkom istý, že sa to nikdy nestalo, pretože takéto chvíle sú vzácne a superšpeciálne. Myslím si, že chlapci si to zaslúžili, pretože aj v oslabení hrali lepšie ako Newcastle," uviedol 56-ročný kouč po zápase.

Tréner domácich Eddie Howe priznal, že jeho zverenci doplatili na nedostatok tvrdosti. "Myslím, že sme hrali veľmi dobre, individuálne výkony boli naozaj silné. Vylúčenie nám však takmer uškodilo. Hoci sme mali šance na rozhodnutie zápasu, druhý gól všetko zmenil. Svoje príležitosti sme nevyužili a potom prišiel Nunez. Stačil im jeden moment, no oni dostali dva a využili oba," citovala Angličana agentúra AFP.

Liverpool si po úvodnej remíze s Chelsea (1:1) pripísal druhé víťazstvo za sebou a v neúplnej tabuľke figuruje na štvrtej priečke. Naopak, Newcastle prehral už druhý zápas v tomto ročníku, minulý týždeň podľahol úradujúcemu majstrovi Manchestru City 0:1. Slovenský brankár Martin Dúbravka sedel celý duel na lavičke náhradníkov, medzi troma žrďami dostal opäť šancu Nick Pope.