Manchester - Futbalisti Manchestru City vykročili úspešne za obhajobou anglického titulu. V úvodnom stretnutí nového ročníka Premier League zvíťazili v piatok na pôde nováčika z Burnley 3:0.

Belgický reprezentant odohral úvodných 23 minút, nahradiť ho musel Mateo Kovačič. "Nanešťastie, opäť sa zranil. Ten istý problém a na tom istom mieste ako v zápase Ligy majstrov. Závisí to od vážnosti zranenia, ale mal by byť mimo niekoľko týždňov. Musí sa upokojiť a vyčistiť si hlavu. Už sa z podobnej situácie dokázal úspešne vrátiť a dokáže to znovu," konštatoval podľa AFP Guardiola.

Úvodné dva góly City v sezóne dal už do prestávky Erling Haaland. Prvý už v 4. minúte, druhý v 36. minúte po pohotovom zakončení z otočky s pomocou brvna. Po zmene strán pridal poistku Rodri. Nórsky kanonier sa strelecky odmlčal na šesť duelov, no proti Burnley opäť našiel fazónu. "Musel som skrátka pracovať ďalej. Zostať pokojný a nesústrediť sa na negatívne veci," prízvukoval Haaland podľa AP.

Žiaden anglický klub nedokázal vo viac ako 130-ročnej histórii najvyššej súťaže získať titul štyrikrát v sérii, "Citizens" tak majú pred sebou veľkú výzvu. "Nie sme aktuálne ešte v najlepšej fyzickej forme, no pokúsime sa nestratiť veľa bodov v tejto fáze súťaže. Mnoho tímov bude v tomto období trpieť. Veľa závisí od mentality, nám sa podarilo prekonať súpera rýchlo a za to som veľmi vďačný," poznamenal Guardiola.

Pre jeho oponenta mal duel špeciálnu príchuť, Vincent Kompany má pred štadiónom City i sochu, ktorá pripomína jeho dlhoročnú službu klubu. Bývalý belgický reprezentant bol pilier obrany "belasých" v rokoch 2008-2019. Teraz však vedie "vínovočervených" a priviedol ich po roku opäť do Premier League. Úradujúci šampión bol pre Burnley napokon veľkým sústom, hoci ešte za stavu 0:1 mali domáci šance na vyrovnanie. Neuspeli Luca Koleosho a ani Zeki Amdouni. "V zápase bolo viacero momentov, za ktoré môžem byť na hráčov hrdý," pochvaľoval si Kompany.