Londýn - Erling Haaland aj Harry Kane zaznamenali v nedeľňajších dueloch 34. kola Premier League gólové míľniky, no kým prvý pomohol Manchestru City k posunu na prvé miesto tabuľky, druhý nedokázal odvrátiť tretiu prehru Tottenhamu v uplynulých štyroch dueloch (0-1-4) a pokles na 6. miesto.

Nórsky kanonier Haaland otvoril v zápase s Fulhamom (2:1) skóre už v 3. minúte a strelil jubilejný 50. gól vo všetkých súťažiach v prebiehajúcej sezóne. City sa aj vďaka jeho premenenej penalte dostalo na čelo tabuľky o bod pred Arsenal, pričom má jeden zápas k dobru. Manchesterský klub tak vykročil k treble, v hre o titul je stále aj v Lige majstrov a Pohári FA.

Dvadsaťdvaročný Nór strelil v lige už 34 gólov a vyrovnal sa tak rekordérom Premier League Alanovi Shearerovi a Andymu Coleovi. Legendárni útočníci Newcastlu, respektíve Manchestru United to však dokázali v sezóne so 42 duelmi, kým Haaland v 38-zápasovej a to má ešte šesť stretnutí do jej konca.

Na Craven Cottage otvoril skóre z pokutového kopu, domáci Carlos Vinicius síce v 15. minúte vyrovnal, no triumf City zariadil ešte v prvom polčase Julian Alvarez. "Gratulujem Erlingovi, ale najlepšie góly sú tie, ktoré nám pomôžu dosiahnuť naše ciele v tejto sezóne," citovala agentúra AFP trénera City Pepa Guardiolu.

Zdroj: Getty

Kým Haaland má vo svojej prvej sezóne v Anglicku namierené k až trom titulom, Kane na prvú veľkú klubovú trofej stále čaká a bude čakať aj po prebiehajúcom ročníku. Jeho tím mal katastrofálny štart do nedeľňajšieho duelu v Liverpoole a po 15 minútach prehrával už 0:3. Kane však v závere polčasu naštartoval "comeback" Tottenhamu strelou pomedzi nohy Alissona. Bol to už jeho 208. gól v Premier League, čím vyrovnal zápis Waynea Rooneyho na druhom mieste historického poradia. Líder je Shearer s 260 zásahmi. Zároveň to bol jeho 25. ligový gól a 28. v sezóne. Góly anglického kanoniera prichádzajú, no výsledky tímu nie. Tottenham vyhral z uplynulých jedenástich zápasov vo všetkých súťažiach len dvakrát (2-4-5).

V nedeľu siahal na body, keď na Kaneov gól nadviazal v 77. minúte Son Heung-min a v nadstavenom čase vyrovnal na 3:3 Richarlison. O minútu neskôr však dokonal triumf domácich Diogo Jota. "V úvodných 20 minútach to bol hrozný začiatok a nie je to prvýkrát, čo sa nám to tento rok stalo. Musíme lepšie zachytiť veľké zápasy. Tabuľka neklame, naša pozícia v nej neklame. Máme fantastických hráčov aj skvelé momenty, ale ako tím nehráme dosť dobre kolektívne," povedal Kane, ktorému po nasledujúcej sezóne vyprší kontrakt. "Žijem okamihom, žijem tak, aby som vydal zo seba 110 percent na každom mieste, kde práve som," uviedol.

Po Jotovom víťaznom góle sa neudržal na uzde domáci tréner Jürgen Klopp a pri oslavách si natiahol sval. "Neviem, či je to zadný stehenný sval, môže to byť aj priťahovač. Bolí to," povedal.

Tottenham po prehre klesol na 6. priečku o dva body práve za Liverpool. Uspeli aj jeho ďalší konkurenti v boji o najlepšiu štvorku - Newcastle vyhral nad Southamptonom 3:1 a Manchester United nad siedmou Aston Villou 1:0. Newcastle má 65 bodov, o dva viac ako ManU, ktorý však má zápas k dobru. Liverpool stráca ďalších sedem bodov.

"Červení diabli" rozhodli na domácom Old Trafford a pred zrakom Alexa Fergusona v 39. minúte, keď Bruno Fernandes dorazil loptu po strele Marcusa Rashforda. V zápase mali viac z hry, vypracovali si aj ďalšie dobré šance a v závere zmarili niekoľko možností hostí. United vyhrali štyri z uplynulých piatich zápasov v lige (4-1-0) a predstavia sa aj vo finále Pohára FA proti mestskému rivalovi. V sezóne už jednu trofej získali, keď uspeli v Ligovom pohári. "Je pre nás veľmi dôležité, aby sme skončili v najlepšej štvorke a potom sa pokúsime vyhrať aj ďalšiu trofej," zdôraznil Fernandes.