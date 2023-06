Manchester - Ašpirant na Zlatú loptu? Nórska superhviezda a kanonier Manchestru City Erling Haaland si vo svojej prvej sezóne doslova podmanil celé Anglicko a ukázal, že naozaj patrí medzi najlepších futbalistov planéty.

52 gólov a 5 trofejí!

Je priam neuveriteľné, čo všetko už dokázal tento nórsky supertalent. Pred pár rokmi nikto ani len netušil, že aký talent sa skrýva v Nórsku. Prvýkrát zahviezdil vo farbách rakúskeho Salzburgu, neskôr dominoval v Dortmunde a teraz si podmanil celú futbalovú Európu v drese Manchestru City. Vo svojej prvej sezóne v najťažšej lige sveta odohral 35 zápasov a nastrieľal neuveriteľných 36 gólov. Cityzens výrazne dopomohol k zisku "treblu", keďže v Lige majstrov pridal ďalších 11 gólov v 12 zápaosch a v FA Cupe pridal ďalšie 3 presné zásahy.

Dokopy v historickej sezóne nastrieľal 52 gólov v 53 zápasoch. Získal 2 individuálne ocenenia a 3 tímové trofeje, čo spolu predstavuje neuveriteľných 52 gólov a 5 trofejí. V histórii sme doposiaľ nezažili hráča, ktorý by prišiel do Anglicka a okamžite by dokázal niečo ako toto. Spolu s Manchestrom City získal 3 trofeje: Anglickú Premier League, anglický pohár FA Cup a slávnu ušatú trofej Ligy majstrov. Individuálne sa stal najlepším strelcom Premier League a taktiež získal aj ocenenie za najlepšieho hráča tohtoročnej sezóny PL.