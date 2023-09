MANCHESTER - Španielsky futbalový tréner Pep Guardiola sa úspešne zotavuje po urgentnej operácii chrbta, ktorú absolvoval v druhej polovici augusta. V piatok o tom informoval Juanma Lillo, jeho asistent v Manchestri City.

Guardiola by sa na lavičku anglického tímu mal vrátiť po blížiacej sa reprezentačnej prestávke. Lillo ho už zastúpil v súboji proti Sheffieldu United a rovnako to bude aj v sobotnom ligovom dueli s Fulhamom. "Pravidelne s ním hovorím a to nielen o futbale. Už sa cíti oveľa lepšie a veci idú podľa plánu. Všetci sa tešíme, že sa čoskoro vráti k tímu," povedal Lillo podľa DPA.