Futbalistky anglického klubu riešia problém: V týchto dresoch ukazujeme aj to, čo nechceme!

Tie dresy sa nevydarili a ženy na to doplácajú ešte viac ako muži. Anglický futbalový klub Aston Villa rieši nečakaný problém.

Najvyššia ženská futbalová súťaž v Anglicku má za sebou 1. kolo sezóny 2023/24. Rovnako ako prehra 1:2 s Manchestrom United sa v Aston Ville riešili dresy, v ktorých hráčky nastúpili a ktoré sú terčom veľkej kritiky.

Dresy totiž zadržiavajú pot, čoho následkom sú extrémne nasiaknuté a ťažké. Bolo to vidieť už v mužskom tíme Villans v predošlých zápasoch, oveľa väčšie obavy z nich však majú futbalistky. Problémom je, že spotené dresy sa príliš lepia na ich telá a zvýrazňujú ich intímne partie. Futbalistky tak ukážu aj to, čo by nechceli.

„Ženy sú v tomto dosť odlišné. Pokiaľ ide o ich telo, môže ich naozaj ovplyvniť, keď neustále premýšľajú, ako vyzerajú, alebo že majú tričko príliš prilepené na prsia,“ vysvetlila pre BBC novinárka Jacqui Oatleyová.

Ku kritike sa pridala aj trénerka Aston Villy Carla Wardová: „Snažili sme sa to ignorovať, hoci je to ťažké. Hráčky v tých dresoch nechcú hrať zo zrejmých dôvodov. Žiadna žena, ktorú poznám, sa nechce spotiť a mať nalepený dres na všetkých partiách tela, hlavne v televíznom priamom prenose,“ vyhlásila o príľnavých dresoch. Firma Castore, ktorá dresy vyrába, nestihla odstrániť problém do 1. kola ženskej sezóny. Hráčky sa napokon rozhodli nastúpiť v kritizovaných dresoch.

„Chceli sme mať na sebe domáce dresy. Je to prvý zápas sezóny, takže chcete hrať v domácich dresoch. Najmä posledný týždeň sa o tom veľa hovorilo, klub nás podporoval,“ vysvetlila kapitánka tímu Rachel Corsieová.