Londýn - Futbalisti FC Liverpool si udržali šance na účasť v Lige majstrov 2023/2024. V pondelňajšom dueli anglickej Premier League zvíťazili na pôde Leicestru City 3:0 a na tretí Newcastle United i štvrtý Manchester United strácajú bod, súperi však odohrali o zápas menej.

Úvodné dva góly "The Reds" strelil v prvom polčase Curtis Jones. V 71. minúte spečatil ich triumf exportnou strelou do šibenice Trent Alexander-Arnold. "Musíme vyhrať zostávajúce dve stretnutia a spoliehať sa, že Newcastle alebo Manchester United zakopnú. Bola by veľká škoda, ak by jeden z nich zaváhal a my by sme to nevyužili," uviedol pre akreditované médiá tréner Liverpoolu Jürgen Klopp.

Podľa nemeckého kouča je úspech už to, že Liverpool si v budúcej sezóne zahrá v jednej z európskych klubových súťaží. "Pred šiestimi týždňami by nikto na nás nevsadil ani deravý groš, boli sme v strede tabuľky. Dokázali sme sa však zmobilizovať a získať veľa bodov, čo hodnotím veľmi pozitívne. Mužstvo ukázalo, že má silu a charakter."

Leicester sa po prehre s Liverpoolom ešte viac namočil do zostupových vôd. V tabuľke je dve kolá pred koncom na predposlednom 19. mieste s dvojbodovou stratou na sedemnásty Everton. Najbližšie sa predstaví na ihrisku Newcastlu, ktorý bojuje o LM a sezónu zakončí domácim duelom s West Hamom United.

Pre Leicester, ktorý pred siedmimi rokmi senzačne získal anglický titul, by bol zostup do druhej ligy veľkou ranou. "Matematika je veľmi jednoduchá. Ak sa chceme udržať medzi elitou, musíme vyhrať najbližší zápas. V St. James Parku to bude veľmi náročné, no ak sa nám konečne podarí streliť prvý gól, možné je všetko. Musíme pristúpiť k duelu maximálne koncentrovane a s čistou hlavou," zdôraznil dočasný tréner "líšok" Dean Smith.