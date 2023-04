Manchester - Manchester United urgentne potrebuje novú "9tku". Po odchode Cristiana Ronalda ostal holandskému trénerovi iba Wout Weghorst a často zranený Anthony Martial.

Legendárny Manchester United sa dlhodobo trápi na pozícii hrotového útočníka. Od zranenia a odchodu Zlatana Ibrahimoviča sa červeným nepodarilo nájsť spoľahlivého zakončovateľa. Najprv to mal byť Romelu Lukaku, no Belgičan podával kolísavé výkony a nakoniec z klubu odišiel. V minulej sezóne sa vrátil miláčik Cristiano Ronaldo, ktorý v sezóne 21/22 rozhodne nesklamal. Portugalská ikona nastrieľala 24 gólov v 39 zápasoch, lenže tohtoročná sezóna dopadla pre Ronalda v United katastrofálne. Po nezhodách s holandským trénerom sa Ronaldo nakoniec rozhodol odísť do saudskoarabského klubu All Nassr.

V zimnom prestupovom období priniesol ten Hag svojho krajna Wouta Weghorsta, ktorý dočasne zaplnil medzeru na poste hrotového útočníka. Vysoký Holanďan podáva obetavé výkony, no stále má na konte iba 2 góly, čo evidentne trénerovi United nestačí. Práve kvôli nedostatku gólov od útočníkov sa ten Hag rozhodol vydať rozkaz na angažovanie kvalitnej "9tky".