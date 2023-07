FOTO Tonali sa kvôli prestupu rozplakal! Pozrite, aká kráska sa s ním odsťahuje do Newcastlu

Miláno - Sandro Tonali sa údajne dohodol na prestupe z milánskeho AC do anglického Newcastlu United. Tonaliho prestup do Newcastlu sa stane najdrahším prestupom talianskeho hráča z Talianskej ligy.

"Mal byť budúcim kapitánom rossoneri." Sandro Tonali je rodák z talianskej Brescie a odmalička bol obrovským fanúšikom AC Milána. Pred 3 rokmi sa mu podarilo prestúpiť do jeho vysnívaného klubu a postupne sa stal najobľúbenejším hráčom milánskeho AC. Všetci ho považovali za budúceho "Pirla", pretože aj on začínal v Brescii a Tonali sa svojím účesom aj na taliansku legendu dokonca podobal. Pravda je však úplne inde a Tonali svojou hrou pripomínal skôr Gennara Gattusa, na ktorého počesť si aj v Miláne vypýtal dres s číslom 8.

Po svojej prvej sezóne v meste módy sa častokrát ozývala kritika na Tonaliho adresu, ktorý jednoznačne nenaplnil očakávania milánskych fanúšikov. Tonali chcel zostať v klube a tak sa rozhodol znížiť svoju výplatu, čo na fanúšikov zapôsobilo pozitívnym spôsobom a jeho výkony v druhej sezóne boli o 100% lepšie ako v tej predošlej. Už v prvom zápase pamätnej sezóny sa presadil z priameho kopu a nová hviezda v červeno-čiernom drese bola na svete. Tonali sa pravdepodobne postaral o najdôležitejší gól, ktorý zariadil zisk Scudetta po 11 rokoch. V záverečných sekundách zápasu s Laziom rozhodol o kľúčových 3 bodoch, ktoré umožnili milánskemu AC získať taliansky titul.

Aj v tohtoročnej sezóne podával stabilné výkony a dokonca v LM vytvoril najviac šancí pre svojich spoluhráčov zo všetkých futbalistov z celej súťaže. Tonali sa dostal na čelo rebríčku obľúbenosti a predaj dresov s jeho menom predstihol aj hviezdy ako sú Ibrahimovič či Leao. Iba nedávno sa objavilo, že o Tonaliho sa zaujíma Newcastlu United, ktorý je schopný ponúknuť tučnú čiastku za služby talianskeho stredopoliara. Fanúšikovia Milána najprv ostali kludní, pretože si boli istí, že ich milovaný Tonali nikam neodíde. Lenže majiteľ klubu spoločne s Tonaliho agentom mali úplne iné priority ako hráčska lojalita a láska ku klubu.

Tonaliho agent presvedčil Sandra, že týmto prestupom výrazne pomôže finančnej situácii klubu a nemal by odmietnuť takúto lukratívnu ponuku. Tonali pod tlakom klubu aj agenta nakoniec ponuku akceptoval a údajne sa rozplakal po tom ako klub oznámil, že potrebuje peniaze z jeho prestupu. Taliansky stredopoliar sa údajne dohodol na 6 ročnom kontrakte s týždennou výplatou 130 tisíc týždenne. S Tonalim by sa mala do Anglicka presťahovať aj jeho nádherná priateľka Giulia Pastore, ktorá patrí medzi najatraktívnejšie priateľky futbalového sveta.