FOTO Podľa Sneijdera bol tak dobrý jak Messi! Čo sa stalo so slávnym Balotellim?

V nedávnom rozhovore sa bývalý futbalista Wesley Sneijder vyjadril na adresu svojho bývalého spoluhráča Maria Balotelliho, ktorý rozhodne patril a stále patrí do kategórie s názvom "čo mohlo byť?" Mal všetko až na správny prístup, ale čo presne sa stalo s jeho kariérou sa dozviete v našej galérke.

Taliansky futbalista s ghanskými koreňmi sa narodil 12.8.1990. Narodený v auguste, čiže v znamení leva už odmalička patril k osobám, ktoré si nenechali skákať po hlave a otvorili si ústa vždy, keď sa im niečo nepáčilo. V Balotelliho prípade to, čo sa týka futbalu neprinieslo moc pozitívnych vecí. Jeho kariéra sa od slávnych začiatkov dostala až do bodu, kde väčšina fanúšikov ani len netuší, že kde vôbec momentálne hrá. V minulom ročníku zavítal do Turecka, kde obliekal dres Adana Demirspor sa predviedol famóznym gólom v samotnom závere Tureckej ligy. Za jeho kúsok par excellence takmer získal Cenu Ferenca Puskása.