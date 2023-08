Manchester - Španielsky lodivod Pep Guardiola sa dnes vracia do práce. V 1. kole novej sezóny Premier League sa jeho Manchester City stretne s navrátilcom z Burnley. Otcovi Guardiolovi sa platené voľno skončilo, no jeho dcéra Maria si aj naďalej užíva slnečné dni vo vyzývavom odeve.

Najlepší tím Európy sa vracia do akcie! Manchester City počas minulej sezóny vyhral takmer všetko, čo sa dalo a do novej sezóny vstupujú ako jednoznační favoriti. Káder Cityzens opustilo iba pár hráčov, tými najznámejšími sú Ryiad Mahrez a Ilkay Gündogan. Mahrez sa stal "obeťou" Saudskoarabských klubov, ktoré nakupovali hráčov hlava nehlava. Gündogan sa presunul do Španielska, kde posilnil majstra z Barcelony. Víťaz treblu s na prestupovom trhu nijako extrémne nevyčíňal, no do modrej časti Manchestru prišli dve zvučné mená. Z Lipska prišla chorvátska superstar Jožko Gvardiol a k nemu sa z Chelsea pripojil aj druhý Chorvát Mateo Kovačič.

Legendárny kouč Guardiola konečne prelomil svoju kliatbu v podobe zisku Ligy majstrov. Prestížnu trofej naháňal už viac ako 10 rokov, keď naposledy ju získal ešte za čias pôsobenia v Barcelone. Okrem svojho famózneho renomé sa Guardiola môže pýšiť svojou nádhernou dcérou. Šarmantná Maria sa narodila v roku 2001 a je veľkou fanúšičkou futbalu. Častokrát je prítomná na zápasoch Cityzens a jednoznačne patrí medzi najkrajšie fanúšičky klubu.