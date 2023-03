Okolo legendárneho anglického futbalistu Garyho Linekera bolo v posledných dňoch rušno. Všetko vyvrcholilo suspendáciou od televízie BBC, pre ktorú bývalý útočník experta počas zápasov Premier League.

Bývalý skvelý útočník dostal "padáka" po tom, čo mal neprimerané komentáre na adresu britskej vlády. Fanúšikovia boli z tohto kroku britskej televízie pohoršení. Lineker je v Anglicku obľúbená osobnosť. Často žartuje a priame prenosy vie divákom spríjemniť svojimi komentármi.

Priaznivci anglického futbalu však prišli na to, kým by mohol byť legendárny zakončovateľ nahradený. Všetci mysleli len na jednu osobu. Vybrali si jednu z najkrajších futbalových moderátoriek na svete. Blonďavá Britka Emma Louise Jones je pre fanúšikov voľba číslo 1. Kráska v minulosti pracovala aj pre BBC či pre futbalový klub Leeds United. Podľa mnohých by bola ideálnou náhradou za Linekera. VIAC SI POZRITE TU!