V Premier League vyčíňala stalkerka. Minimálne tri hviezdy najvyššej anglickej súťaže sa stali obeťami Orly Melissy Sloan (22), ktorá sa v týchto dňoch postavila pred súd za prenasledovanie Masona Mounta (24), Bena Chilwell (26) aj Billy Gilmoura (21) z Brightonu.

Influencerka bombardovala futbalové hviezdy Chelsea Londýn telefonátmi a správami. Na súde vo Westminsteri jej dávajú za vinu jedno obťažovanie a dva prípady prenasledovania.

najdlhšie s ňou musel bojovať Mason Mount, ktorý so sexi blondínkou dokonca strávil noc. Následne si mesiace spolu sporadicky napísali. Mount sa to rozhodol ukončiť, ale Orla bola neodbytná. 21-krát si vymenila telefónne číslo za nové, ktoré futbalista ešte nemal zablokované. „Už si ani nekupujem jedlo, aby som si mohla zaobstarať nové telefónne číslo,“ poslala mu záber na faktúru za nové telefónne číslo za 15 eur. Sloan od neho žiadala ospravedlnenie. „Musíš sa ospravedlniť, inak odomkneš vo mne diabolské dievča,“ odkazovala mu. Trvalo to od 19. júna do 28. októbra.

Bena Chilwella prenasledovala po tom, ako sa zúčastnila na párty v jeho dome. Vytvorila si na Instagrame používateľské meno DevilBaby_10, kde pomocou fotokoláži zverejňovala zábery Chilwella s inými ženami. „Bavilo“ ju to však len desať dní v októbri 2022.

Najhoršie dopadol asi mladík Billy Gilmour, ktorý odišiel z Chelsea na hosťovanie do Brightonu. Jeho nový klub dokonca zaviedol bezpečnostné opatrenia po tom, čo sa priznal, že bojí Sloan. Škót si zo sociálnych sietí musel vymazať najbližších priateľov aj celú rodinu, aby ich nemohla kontaktovať. „Nemohol som zaspať a musel som brať lieky na spanie, čo ovplyvnilo aj môj výkon,“ priznal škótsky reprezentant. Všetko to trvalo 50 dní v septembri a októbri 2022.

Blondínka sa k všetkému rozhodla nevyjadrovať. Verdikt nad ňou padne 20. júna. Futbalisti v tomto prípade neboli až tak nevinne, keďže ako prví rozhadzovali siete a oslovili aj Sloan. Nikto sa nemôže čudovať. Kráska má asi všetko, čo náročná hviezdy Premier League potrebuje, presvedčte sa o tom vo FOTOGALÉRII!