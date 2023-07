Sezóna Manchestru City dopadla nad očakávania. Anglický celok ovládol ligu, triumfoval v FA Cupe a do klubovej vitrínky pribudla aj vytúžená trofej Ligy majstrov.

Najlepšiu sezónu v histórii klubu hráči patrične oslávili. Po finále LM v Istanbule sa žúrovalo 4 dni a 4 noci. Hlavnou postavou veľkolepej párty bol anglický krídelník Jack Grealish. Futbalista ukázal, že naplno ide ako na ihrisku tak aj v bare.

Veľkú párty prerušila na pár dní reprezentačná prestávka, no Grealish je opäť v tom. Futbalistom odštartovala dovolenková sezóna a pre Angličana to je pravdepodobne najobľúbenejšie obdobie v roku. Grealish si to po konci sezóny namieril priamo do raja všetkých žúrov - Las Vegas. V nočnom klube oslavoval s legendárnym DJom, na hoteli svietila jeho podobizeň a keď potreboval zregenerovať, navštívil luxusný wellness. VIAC SI POZRITE TU!