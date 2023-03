FOTO Ako jej to mohol opäť urobiť: Slávny futbalista zahol krásnej manželke, v bare vytiahol...

MANCHESTER - O tom, že je poriadny kvietok, sa vie už dávno! Hviezdny futbalista Manchestru City Kyle Walker (32) má navonok dokonalé manželstvo so svojou polovičkou Annie Kilnerovou a ich tromi synmi. Lenže pravý obranca si rád užíva pozornosť iných žien a najnovšie má čo vysvetľovať nielen doma, ale aj polícii.

Britský denník The Sun sa dostal k videu, na ktorom sa pravý obranca anglického majstra zabáva s kamarátmi v bare a spoločnosť im pritom robili dve neznáme ženy. Na tom by ešte nebolo nič zlé, keby sa Walker zjavne v podguráženom stave nerozhodol, že pred svetom ukáže svoje prirodzenie a dotyčné dámy obchytkával a bozkával sa s nimi.

Walker nie je žiadne neviniatko, sexuálne škandály sú s nim späté prakticky počas jeho celej kariéry. Jeho manželka Annie Kilnerová mu už prepáčila kadečo a nadšená nebude ani teraz, no hráča Manchestru City by malo trápiť aj niečo iné. Políciu totiž zaujíma práve nevhodné odhaľovanie sa na verejnosti, za čo by si v prípade dokázania viny mohol posedieť za mrežami až 2 roky.

Celá kauza sa skončí zrejme len hanbou pre samotného futbalistu, pre ktorého asi nebude najpríjemnejšie vysvetliť manželke a mužom zákona, prečo predvádzal svoj pohlavný orgán pred cudzími ľuďmi. Podľa The Sun Walkerova manželka zvažuje ich spoločnú budúcnosť, pričom sexi Annie Kilnerová by o nápadníkov určite nemala núdzu.