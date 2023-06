Skupina skalných fanúšikov United "The 1958" oznámila, že plánuje protestovať proti Glazerovcom v súvislosti so zdĺhavým procesom možného prevzatia klubu. Hlavnými kandidátmi na kúpu "červených diablov" sú katarský šejk Jassim bin Hamad al-Thani a anglický miliardár Sir Jim Ratcliffe. Obaja záujemci poslali na Old Trafford viaceré lákavé ponuky, avšak aktuálni majitelia si dávajú poriadne načas.

V správe, ktorú skupina zverejnila na sociálnych sieťach v nedeľu podrobne opísala plány protestu. Protest sa bude konať v utorok 27. júna pred hlavnou klubovou predajňou. Anglický veľkoklub má v pláne v tom čase spustiť predaj nových dresov pre nadchádzajúci sezónu. "Neživte ich chamtivosť! V utorok sa spoločne stretneme pred hlavnou predajňou. Uskutočníme legálny protest od 9:45 hod. Buďte tam! Prineste si vlajky a transparenty proti majiteľom! Buďte hlasní a buďte vizuálni. Nezastavíme sa, kým nepredajú náš klub!" uviedla skupina "The 1958 na Twitteri.

DON’T FEED GLAZER GREED!



The 1958 will have a presence at the megastore on Tuesday.



A legal protest from 9:45am. Be there!



Bring your anti Glazer flags and banners!



Be loud, be visual. We don’t stop until they sell our club! #GlazersOut#BoycottAdidaspic.twitter.com/auypVhZ3v6