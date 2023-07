Prestup anglického stredopoliara Declana Ricea do Arsenalu by mal londýnsky klub dotiahnúť už čoskoro. Viacerí fanúšikovia Manchestru United však stále dúfajú, že futbalista môže nakoniec skončiť v United. Nádej im dáva jedna vec.

West Ham sa dohodol s "Kanoniermi" na rekordnej prestupovej čiastke105 miliónov libier. Arsenal bol napokon ochotný zaplatiť za 24-ročného stredopoliara najviac a zahnal tak chúťky úradujúceho majstra Manchestru City. "Kladivári" od Arsenalu postupne do roku 2025 získajú 100 miliónov libier a ďalších 5 miliónov v bonusoch. Tréner Arsenalu Mikel Arteta sa snaží uzavrieť prestup čo najskôr, ešte pred predsezónnym turné severolondýnskeho tímu v USA.

Je jasné, že futbalista West Ham určite opustí, keďže už s tímom ani netrénuje. Na internete sa objavilo video, ako anglický stredopoliar trénuje v Portugalsku v spoločnosti Bruna Fernandesa z Manchestru United, Rafaela Leaa z AC Miláno či Joaa Cancela. Na videu je jasne vidieť dobré vzťahy práve medzi Riceom a Fernandesom. Obaja futbalisti taktiež na sociálnych sieťach dokazujú, že ich vzťah je na veľmi dobrej úrovni. Niektorí priaznivci "červených diablov" tak stále snívajú, že anglický reprezentant môže vďaka tomu skončiť na Old Trafford.

Zdroj: Instagram: brunofernandes8

V komentároch pod príspevkom to fanúšikovia United poriadne roztočili: "Rice chce prestúpiť do United, preto dohoda s Arsenalom stále viazne." Ďalší komentoval: "Ešte je stále čas. Agent Bruno to môže zariadiť." Alebo: "V United by si to poriadne rozbalil. Zruš zmluvu s Arsenalom dokým je čas." Viaceré britské média však informujú, že celkový prestup Angličana do Arsenalu bude oficiálne dokončený počas najbližších dní.