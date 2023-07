Šport24.sk Futbal Anglicko Fanúšikovia Liverpoolu na Škrtela nezabudli: O autogram a fotku Slováka v Singapure bol záujem ×

Martin Škrtel odcestoval s tímom FC Liverpool do Singapuru, kde sa zapojil do klubových aktivít na predsezónnom turné. Fanúšikovia anglického veľkoklubu na slovenského futbalistu nezabudli a o autogram či fotku so Škrtelom bol eminentný záujem. „Ďakujem, Singapur,“ napísal na sociálnej sieti bývalý obranca. Pozrite sa na VIDEU, ako to vyzeralo okolo slovenského obrancu.