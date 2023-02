NEWCASTLE - Doma ho čakalo nemilé prekvapenie! Fanúšik Newcastlu United Alan Carling po návrate zo sobotňajšieho ligového zápasu jeho tímu s Liverpoolom (0:2) našiel roztrhanú poštu, za čo mohol jeho pes Rudy. Horšie je, že štvornohý maznáčik dotrhal aj lístky na nedeľňajšie finále Ligového pohára.

Deň ako zo zlého sna... Možno to si hovoril priaznivec strák po tom, ako sa vrátil zo zápasu s Liverpoolom a doma zistil, že mu jeho pes roztrhal v zuboch na márne kúsky lístky na finálový duel s Manchestrom United, ktorý je na programe už túto nedeľu vo Wembley. Alan Carling sa o bizarnú situáciu podelil na sociálnych sieťach a už v značne dobre nálade sa vyhrážal, že štvornohého miláčika ponúka na predaj.

„Toto je môj pes Rudy. Je to malý bastard, ktorý si myslí, že prichádzajúca pošta sa rovná invázii do jeho domu. Asi si myslel, že sa pobavím, keď sa vrátim domov po prvej domácej prehre v tomto ročníku tým, že zožerie lístky do Wembley, kým ja som bol vonku. Teraz je na predaj za 5 libier,“ napísal priaznivec Newcastlu na Facebooku a pridal aj fotografie dotrhaných lístkov.

Newcastle čaká prvé finále od roku 1999 a fanúšikovia klubu zo severovýchodného Anglicka sú ako na ihlách. Záujem o lístky je obrovský, takže nečudo, že Alan Carling musel vyčíňanie svojho psa dlho rozdýchavať. Smútiť však podľa britských médií nemusí, keďže by mal dostať nové vstupenky.