Everton získal Beta z Udinese, Dyche: Je to silný útočník

Liverpool - Portugalský futbalista Beto prestúpil z Udinese do Evertonu za 25 miliónov eur. S anglickým klubom podpísal štvorročný kontrakt.

Dvadsaťpäťročný útočník prišiel do Udinese v roku 2021 z portugalského Portimonense. V Serie A odohral 62 zápasov, v ktorých strelil 21 gólov. "V top lige, akou je Serie A, urobil v uplynulých dvoch sezónach dobrý dojem a strieľal góly. Je to silný útočník, ktorý dokáže podržať hru, je silný vo vzduchu a pre tím pracuje tvrdo. Má veľa vlastnostní, vďaka ktorým veríme, že bude v Evertone úspešný," uviedol tréner liverpoolskeho tímu Sean Dyche.

Beto je piata letná posila Evertonu, klub už angažoval krídelníkov Arnauta Danjumu a Jacka Harrisona, hrotového útočníka Chermitiho a obrancu Ashleyho Younga. "Keď sa vás klub ako Everton pokúsi kúpiť v januári a potom znova v lete, máte pocit, že vás chcú naozaj. Urobiť toto rozhodnutie bolo pre mňa ľahké. Hral tu aj môj idol, Samuel Eto'o, a o to viac je to špeciálne. Tímu môžem priniesť odvahu či sebadôveru a myslím, že moja najsilnejšia stránka je úsilie. Do zápasov vždy prinesiem nadšenie. Mám pocit, že môj štýl sa k Evertonu naozaj hodí," citovala Portugalčana agentúra DPA.