Londýn – Futbalisti Evertonu ukoristili v nedeľu poslednú voľnú miestenku na zotrvanie v Premier League.

Nad Bournemouthom vyhrali 1:0 a obsadili sedemnáste miesto, dva body pred zostupujúcim Leicestrom a päť pred Leedsom. Na európskej scéne sa po 13 rokoch objaví Aston Villa, miestenku v kvalifikácii Európskej konferenčnej ligy (EKL) si zaistila triumfom 2:1 nad Brightonom.

Leicester vyhral nad West Hamom 2:1, no dvojbodovú stratu na Everton neznížil. Leeds bol na tom rovnako, no s Tottenhamom prehral 1:4. "Spurs" bojovali o poslednú miestenku do Európy, nakoniec im ušla o bod. V hre bol aj Brentford, ktorý senzačne zdolal majstrovský Manchester City 1:0.

Everton hrá najvyššiu súťaž od roku 1954, najdlhšie zo všetkých jej súčasných členov. V záverečný deň ligy sa zachránil už tretíkrát po sezónach 1993/94 a 1997/98. Víťazný gól zariadil v nedeľu Abdoulaye Doucoure – ten prekonal Marka Traversa v 57. minúte spoza šestnástky. Írsky brankár dovtedy držal svoj tím v zápase. "Hráčom som iba povedal, že nemôžeme byť v takomto stave. Bol to čarovný deň, ale koniec koncov by sme nemali byť v tejto pozícii. Veľký klub robí veľké veci a musíme sa k nim vrátiť," povedal tréner domácich Sean Dyche, ktorý prišiel v januári s úlohou udržať tím v Premier League. Klub pôvodne ponúkol post na lavičke Marcelovi Bielsovi – k spolupráci nakoniec nedošlo po zvláštnych požiadavkách zo strany Argentínčana. Chcel viesť tím do 21 rokov, pripraviť hráčov na "áčko" a hlavný tím prevziať na začiatku sezóny 2023/24.

Leicester len nedávno vyhral titul

Leicester bol v najvyššej súťaži deväť sezón a na úvodnú, v ktorej bojoval o záchranu, nadviazal šokujúcim ligovým titulom. Klub vtedy vyhral najvyššiu domácu súťaž prvý a doposiaľ jediný raz v histórii. Pred dvoma rokmi navyše získal premiérovo i Pohár FA, keď zdolal vo finále Chelsea 1:0. V tej istej sezóne skončil na piatom mieste. "Všetci chcú hrať v Premier League. Je to surové, bolí to a všetci budú zničení. No so svojou stratégiou sa klub vráti späť," povedal tréner Dean Smith pre AP. Jeho kontrakt trval do konca tejto sezóny, po ktorej sa očakáva odchod mnohých opôr vrátane Jamesa Maddisona, Youriho Tielemansa a Harveyho Barnesa. Klub navyše ohlásil v marci stratu 92,5 milióna libier za predchádzajúci rok. "Je mnoho klubov, kde vás zavolajú na záchranu. Musíte sa uistiť, že zlepšíte nedostatky a ja som si istý, že tento klub ich zlepší," dodal Smith.

V celkom inej pozícii je momentálne španielsky kouč Unai Emery. Ten vyhral Európsku ligu trikrát za sebou so Sevillou (2014-2016) a raz s Villarrealom (2021). Výzva v podobe EKL ho teraz čaká s Aston Villou, ktorá odohrala počas predošlej účasti v Európe jeden súboj – v sezóne 2010/11 prehrala v baráži o skupinovú fázu Európskej ligy s Rapidom Viedeň (2:3, 1:1). Európsku trofej získala naposledy v roku 1983, v superpohári vtedy zdolala Barcelonu (0:1, 3:0). Emery prišiel v októbri, keď malo mužstvo na konte dvanásť bodov z trinástich zápasov. Pod jeho vedením ich získalo 49 v 25 stretnutiach.

Na postupe sa podieľal dvoma asistenciami Jacob Ramsey, ktorý oslavoval 22. narodeniny. Najprv poslal spätnú prihrávku Douglasovi Luizovi, ktorý zakončil z prvej a neskôr sa ocitol v úniku po pase od Leona Baileyho. V rozhodujúcej chvíli posunul loptu voľnému Olliemu Watkinsovi, ktorý nezaváhal. Ramsey mohol sám zakončiť a zvýšiť na 3:1, no prestrelil prázdnu bránu. "Je to neuveriteľné, zobudil som sa na svoje narodeniny a prial som si toto. Dve asistencie, tri body a európsky futbal," opísal svoje pocity Ramsey. Kredit nechal aj trénerovi: "Je ťažké pomenovať, čo zmenil. V mužstve sme mali talent a odkedy prišiel, vyvíja na nás tlak. Priniesol vlastnú identitu a štýl."