Dúbravka dostal urážlivé správy pre neho aj jeho rodinu: Premýšľal som, či si to zaslúžim

Hoci u fanúšikov Newcastlu United patrí medzi obľúbencov, aj Martin Dúbravka zažil nepríjemnú skúsenosť.

Dúbravka v úvode prebiehajúcej sezóny odišiel na hosťovanie do Manchestru United, čo nie všetkým fanúšikom Newcastlu bolo po chuti. Od niektorých z nich dostal poriadne nepríjemné správy.

„Niektoré z nich boli naozaj veľmi tvrdé, veľmi urážlivé, nielen voči mne, ale aj voči mojej rodine. Premýšľal som, či si také niečo zaslúžim. Bol som v Newcastli päť rokov, snažil som sa pre klub urobiť maximum. Taký je však futbal,“ prezradil Dúbravka v rozhovore pre The Mirror.

„Nie každý vás môže milovať, nie v tomto svete. No tie správy som nečakal. Bola tam však aj druhá strana, ktorú tvorili fanúšikovia, ktorí ocenili môj čas strávený v klube a ukázali mi podporu, aj keď som sa vrátil späť.“

Martin Dúbravka v drese Manchestru United. Zdroj: getty images

V tíme červených diablov strávil slovenský brankár pol sezóny, v januári sa vrátil späť do Newcastlu, kde kryje chrbát jednotke, ktorou je Nick Pope. „Stráviť čas v Manchestri bola pre mňa veľká výzva. Je to obrovský klub s veľkou fanúšikovskou základňou, ale toto je môj domov,“ pokračoval Dúbravka a prezradil, že v uplynulých rokoch zostal v Newcastli aj napriek tomu, že mal možnosť prestúpiť inde, no na žiadnu z ponúk vtedy nekývol.

Namiesto toho bojoval v tíme „strák“ o záchranu v Premier League. „Zostal som v klube v zlých časoch, hoci som mal šancu odísť z klubu za ďalšou výzvou. Posledných štyri a pol roka sme pritom bojovali o záchranu. Dostal som ponuky od iných klubov, ktoré som odmietol. Napriek tomu, že sme hrali o záchranu, som zostal a myslel si, že to fanúšikovia ocenia a možno pochopia moju novú situáciu. Vždy som hovoril, že toto je miesto, kde som našiel skvelých ľudí, že toto je môj domov. Navyše, narodil sa mi tu syn. Som naozaj veľmi naviazaný na tento klub.“