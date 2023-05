Londýn - Impozantnou šnúrou jedenástich triumfov sa futbalisti Manchestru City pohodlne usadili v kresle lídra anglickej Premier League a o titul môžu prísť už iba za málo pravdepodobných okolností.

Obhajcovia trofeje sa k splneniu cieľa priblížili nedeľňajším triumfom 3:0 na pôde Evertonu, pričom o pár hodín neskôr ich dostala do ešte komfortnejšej pozície prehra Arsenalu s Brightonom 0:3. "Citizens" majú tri kolá pred koncom sezóny na čele tabuľky štvorbodový náskok so zápasom k dobru.

"Každým víťazstvom sa približujeme k dosiahnutiu vysnívaného cieľa, no ešte nás čaká ťažký záver. Zápasy s Chelsea a Brightonom nebudú prechádzka ružovým sadom. Vieme však, že na zisk titulu nám stačí vyhrať raz v zostávajúcich troch kolách," citovala AFP trénera Pepa Guardiolu. Jeho zverenci sú na najlepšej ceste k získaniu piateho titulu za uplynulých šesť rokov. Do klubovej vitríny by tak pridali už deviatu trofej pre majstra Anglicka.

Hráči City sa môžu tešiť už budúcu sobotu v prípade prehry Arsenalu s Nottinghamom, resp. na druhý deň na Etihad Stadium v súboji s Chelsea. "Sme jediný tím v Európe, ktorý účinkuje v troch súťažiach. Hráme finále Pohára FA, dostali sme sa do semifinále Ligy majstrov, okrem toho bojujeme o titul v Premier League. Dnešný výkon proti Evertonu ma uspokojil, ale ešte nie je koniec. Musíme byť ostražití a nič si nezľahčiť," dvihol Guardiola varovný prst. Proti Evertonu potiahol tím Ilkay Gündogan. Kapitán dal dva góly a tretí pripravil nórskemu bombardérovi Erlingovi Haalandovi, ktorý je s 36 presnými zásahmi suverénne najlepší kanonier PL.

Arsenal ligu dlho viedol, lenže v apríli prišiel výsledkový útlm. Z pätnástich možných získali "The Gunners" len šesť bodov a navyše v priamom súboji o prvé miesto im City uštedrili prehru rozdielom triedy (1:4). Kríza Arsenalu, ktorému uniká medzi prsty prvý titul od roku 2004, vyvrcholila nedeľnou domácou prehrou s Brightonom. Hostia šokovali druhý tím tabuľky tromi gólmi po zmene strán a zmrazili jeho šance na zisk titulu na minimum.

"Prvý gól sme darovali súperovi na zlatom podnose a za stavu 0:2 sme sa už nedokázali vrátiť do zápasu. Chcem sa ospravedlniť našim fanúšikom za výkon v druhom polčase. Takýto výpadok je neakceptovateľný," nedával si servítku pred ústa Mikel Arteta. Kouč Arsenalu vie, že jeho tím už len ťažko zosadí City z trónu: "Matematicky je ešte možné, aby sme boli majstri. Ale o tom sa nemusíme baviť, je to len teória."