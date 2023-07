Kouč Manchestru United Erik ten Hag plánuje širokú prestavbu kádra. Klub z Old Trafford by tak mohli v lete opustiť až štyri zvučné mená.

V Manchestri sa rozbieha predsezónna príprava a Erik ten Hag už avizoval, že plánuje prestavať svoj tím. Viacerí futbalisti tak nemajú budúcnosť na Old Trafford istú. Britské média uvádzajú, že Ten Hag sa už rozhodol v aktuálnom prestupovom období predať Scotta McTominaya, Freda, Jadona Sancha a Harryho Maguirea, ak príde za futbalistov výhodná ponuka. Anglický klub taktiež v lete s určitosťou opustí i brankár David de Gea, ktorý v tíme pôsobil 12 rokov.

V uplynulej sezóne prežil Maguire pod Holanďanovým vedením náročné chvíle, keď stratil miesto v základnej zostave. Raphael Varane a Lisandro Martinez sa stali prvou voľbou v strede obrany "červených diablov". Podľa denníka The Independent je Maguire na predaj s cenovkou 50 miliónov libier, pričom o jeho služby už prejavil záujem konkurent z Premier League West Ham United. Problém by mohol byť jeho vysoký plat vo výške 200-tisíc libier týždenne, ktorý by u "Kladivárov" rozhodne klesol. Tridsaťročný stopér má v Manchestri United platnú zmluvu do roku 2025. United už získal pred nedávnom Masona Mounta z Chelsea za 60 miliónov libier a holandský kouč má ďalej v hľadáčiku útočníka Ramsusa Hojlunda z Atalanty a Andreho Onanu z Interu Miláno.