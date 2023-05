LONDÝN - Futbalisti Manchestru United si komplikujú cestu za ziskom miestenky v Lige majstrov 2023/2024. Vo štvrtkovej dohrávke 28. kola anglickej Premier League prehrali v Brightone 0:1, keď o triumfe domáceho tímu rozhodol gól Alexisa Mac Allistera z pokutového kopu v 99. minúte. Podľa trénera ManUtd Erika ten Haga doplatil jeho tím na nepremenené šance.

"Musíme lepšie využívať strelecké príležitosti, byť viac chladnokrvní v zakončení a nerobiť chyby, aké sme spravili v záverečných sekundách," vravel sklamaný ten Hag. Jeho tím nevyužil šancu vrátiť sa v tabuľke na tretie miesto a zostal štvrtý s dvojbodovým mankom na Newcastle. Stále si však drží pozíciu znamenajúcu účasť v LM. Pred piatym Liverpoolom má štvorbodový náskok a zápas k dobru, no "The Reds" mohutne finišujú. "Všetko máme vo svojich rukách. Musíme sa z prehry otriasť, zobrať si z dnešného večera ponaučenie a ísť ďalej," dodal holandský kouč podľa AFP.

Brighton odplatil súperovi vyradenie v semifinále Pohára FA (0:0 pp, 6:7 na strely z 11 m) a posunul sa o bod pred Tottenham na šieste miesto zaručujúce účasť v budúcosezónnej edícii Európskej ligy. Za Liverpoolom zaostáva o štyri body, oproti tabuľkovým susedom však odohral o dva zápasy menej. "Seagulls" vyhrali v tejto sezóne Premier League oba vzájomné stretnutia s United.

Brighton dominoval na Amex Stadium v držaní lopty (60 percent), o jeho triumfe však rozhodla až záverečná akcia zápasu. V nadstavenom čase zahral vo vlastnej šestnástke rukou obranca United Luke Shaw, čo potvrdil aj VAR a nariadenú penaltu premenil argentínsky stredopoliar Mac Allister nekompromisnou strelou do horného rohu brány. Majster sveta z Kataru tak premenil aj šiesty pokutový kop v prebiehajúcom ligovom ročníku. "Futbalový Boh existuje. Zaslúžili sme si zvíťaziť už v pohárovom semifinále, no nešťastne sme prehrali v rozstrele. Dnes sme si to vynahradili, keď sme vďaka penalte vyhrali. Myslím si, že v oboch zápasoch sme boli lepší než United," zhodnotil pre Sky Sports domáci tréner Roberto de Zerbi.