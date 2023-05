Manchester United si skomplikoval situáciu v boji o účasť v Lige majstrov, keď prehral na ihrisku zachraňujúceho sa West Hamu 0:1 a nezabodoval druhýkrát za sebou. Nedôrazná koncovka tímu i zaváhanie skúseného brankára Davida de Geu stáli United na súperovej pôde tri body.

Triumf pre West Ham zariadil alžírsky stredopoliar Said Benrahma, ktorému sa aj v obkľúčení trojice protivníkov podarilo vystreliť a De Gea prepustil jeho pokus za chrbát. Španielsky brankár sa nevyznamenal v deň, v ktorom sa zapísal do klubovej histórie. Nastúpil za United na 540. duel, čo je najviac medzi brankármi. Odpútal sa od Alexa Stepneyho, ktorý odchytal 539 zápasov v období 1966-78.

Tréner Manchestru Erik ten Hag si po nevydarenom stretnutí španielskeho gólmana zastal. ,,Všetci vieme, že to bola chyba. Aj David si to uvedomuje. Musím však povedať, že je stále skvelý brankár. Ak by počas sezóny neukazoval svoje kvality, tak by sme teraz neboli v tejto pozícii. Chyby sú súčasťou futbalu, stanú sa každému. Musíme sa s tým zmieriť a spraviť všetko pre to, aby sme sa im do budúcna vyvarovali. Prehrávame ako tím, takže ako tím sa aj vrátime späť na víťaznú šnúru,“ reagoval Ten Hag.

V prebiehajúcej sezóne spravil Španiel už štyri výrazné chyby, po ktorých "červení diabli" inkasovali gól. Týmto počtom sa vyrovnal Brankárovi Tottenhamu Hugovi Llorisovi, ktorý v aktuálnom ročníku neustále zápasí so zraneniami. Tridsaťdvaročný brankár je síce jednotkou United už viac ako desať rokov, no viaceré hlasy sa začínajú ozývať, že je konečne čas, aby si Erik ten Hag začal hľadať za legendárneho Španiela náhradu. De Gea je v skutočnosti najlepšie plateným brankárom na svete s ročným platom prekračujúcim 19 miliónov eur.

De Gea prišiel na Old Trafford v roku 2011 za takmer 20 miliónov eur z Atletica Madrid a nahradil tak medzi troma tyčami Holanďana Edwina Van der Sara. David v tejto sezóne dokázal prekonať klubový rekord v počte čistých štítov, keď na čele vystriedal Petra Smeichela. Na konte ich má celkovo už 188, pričom v prebiehajúcom ročníku pridal doposiaľ 15.