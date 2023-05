Manchester - Manchester United je podľa portugalských médií favorit na získanie talentovaného futbalového obrancu Goncala Inacia zo Sportingu Lisabon. Prestup za približne 45 miliónov eur by sa mal uskutočniť pred štartom novej sezóny.

Dvadsaťjedenročný Inacio reprezentoval Portugalsko vo všetkých mládežníckych kategóriách a v marci tohto roka absolvoval debut v národnom A-tíme v kvalifikačnom dueli ME proti Lichtenštajnsku (4:0). Je ľavák a hrá na poste stredného obrancu. O jeho služby má eminentný záujem viacero veľkoklubov, vrátane FC Liverpool, no podľa portugalského periodika O Jogo hráč preferuje práve transfer do United.