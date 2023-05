Futbálová a módna ikona David Beckham sa chystá natočiť futbalový dokument! Obsahom filmu by mala byť legendárna sezóna 1998-1999, pri natáčaní by mal spolupracovať aj s bývalým hráčom Manchestru United Garym Nevillom.

Futbalisti červených diablov pod taktovkou najlepšieho trénera všetkých čias počas ich legendárnej sezóny 1998-99. Sir Alex Ferguson a jeho kúzelníci na ihrisku dokázali počas pamätnej sezóny získať "treble" a predviedli jeden z najpamätnejších obratov v histórii futbalu. Vo finále Ligy majstrov na magickom Nou Campe zdolali nemecká Bayern Mníchov dvoma gólmi v samotnom závere. Za červených diablov sa vtedy presadili Teddy Sheringham a zabiják s detskou tvárou Ole Gunnar Solskjaer.

Dokument by sa mal nachádzať už vo fáze natáčania a na stránke Amazon Prime by mal byť k dispozícii v roku 2024. Beckham na tom pracuje so svojou vlastnou produkciou pod názvom Studio 99. Pomáhať by mu mal bývalý obranca Gary Neville a jeho spoločnosť Buzz16.