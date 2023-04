Londýn - Futbalisti Arsenalu stratili ďalšie body v boji o prvý ligový titul od sezóny 2003/2004. V nedeľňajšom súboji viedli už v 10. minúte 2:0, no z ihriska londýnskeho rivala West Hamu United si nakoniec odniesli iba bod za remízu 2:2. Po 31. kole Premier League tak majú na čele tabuľky už len štvorbodový náskok pred druhým Manchestrom City, ktorý navyše odohral o zápas menej.

Hostí poslal do vedenia v siedmej minúte Gabriel Jesus, keď zužitkoval krížny center Bena Whita. O tri minúty neskôr odcentroval z ľavej strany Gabriel Martinelli a kapitán Martin Ödegaard zvýšil na 2:0. Po polhodine hry však odpískal rozhodca penaltu po zákroku obrancu Gabriela a Said Benrahma znížil na 1:2. Krátko po zmene strán mali výhodu pokutového kopu aj hostia, no Bukayo Saka netrafil bránu a o dve minúty neskôr vyrovnal Jarrod Bowen. Arsenal mal až 72-percentné držanie lopty, no na strely prehral 11:16.

Pre zverencov trénera Mikela Artetu to bola druhá remíza za sebou, pred týždňom uhrali rovnaký výsledok na pôde Liverpoolu, kde taktiež prišli o náskok 2:0 z úvodnej polhodiny. Ich rival v boji o titul nezaváhal, nad Leicestrom vyhral 3:1 a pripísal si desiaty triumf v rade vo všetkých súťažiach.

"Moja obava je, že po tom, ako sme viedli 2:0, sme spravili obrovskú chybu a nepochopili sme, čo v tej chvíli potrebujeme robiť. Potrebujeme ten nemilosrdný spôsob myslenia ako ´zabiť´ súpera a v tomto zápase sme ho nemali," povedal Arteta. Jeho zverenci viedli pred City pred necelým mesiacom o osem bodov, teraz sa ich náskok výrazne znížil a môže klesnúť len na jediný bod. Manchesterský tím má navyše aj lepšie skóre. Rivalov čaká vzájomný duel 26. apríla na Etihad Stadium, ktorý môže rozhodnúť súboj o titul. "Musíme myslieť na to, že sme stále na čele tabuľky a všetko máme vo svojich rukách," prízvukoval Ödegaard.

Zahviezdil Antony

Dramatický je aj súboj o ďalšie priečky v najlepšej štvorke, ktorá zaručuje účasť v Lige majstrov 2023/2024. Na tretie miesto sa dostal Manchester United, ktorý vyhral na ihrisku Nottinghamu Forest 2:0. Triumf režíroval krídelník Antony, ktorý prvý gól strelil a na druhý prihral Diogovi Dalotovi.

Zverenci Erika ten Haga nastúpili bez viacerých zranených hráčov. Medzi nimi bol najlepší strelec mužstva Marcus Rashford, stopéri Raphaël Varane, Lisandro Martinze, krajní obrancovia Luke Shaw, Tyrell Malacia, stredopoliar Scott McTominay a tesne pred duelom vypadol aj Marcel Sabitzer. Naopak, do kádra sa po dvoch mesiacoch vrátil Dán Christian Eriksen. "Vidíte, ako rýchlo sa môžu veci zmeniť. Minulý týždeň sme mali deväť zdravých obrancov, teraz štyroch. Potrebujeme široký káder, sme jeden z mála tímov, ktorý stále hrá v troch súťažiach. V každom zápase chceme nasadiť dobrý tím. Eriksen nastúpil iba preto, že sa zranil Sabitzer, no na trávniku vyzeral, akoby ani nepauzoval. V strede zálohy predviedol kvalitný výkon, má prirodzený talent," povedal po zápase ten Hag.

Hosťom pomohol aj kontroverzný moment za stavu 0:0, keď po centri do šestnástky spadla lopta na vystretú ruku kapitána United Harryho Maguirea, no rozhodca a následne ani VAR neudelili penaltu. "Nepoviem, že to bol hlavný dôvod, prečo sme prehrali, ale myslím si, že to mala byť jasná penalta, druhá žltá karta pre Maguirea a zlomový moment zápasu," hneval sa tréner domácich Steve Cooper.

Manchester má po treťom ligovom triumfe za sebou na treťom mieste tabuľky trojbodový náskok pred Newcastlom United, ktorý prehral v Aston Ville 0:3. Piaty Tottenham nestačil doma na Bournemouth (2:3) a stráca tri body na "straky", pričom odohral o zápas viac ako jeho súperi. Nottingham prehral tretí duel za sebou a zostal na zostupovom 18. mieste.