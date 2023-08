Anglický futbalista Ivan Toney je presvedčený, že sa stal exemplárnym príkladom, ktorý má odstrašiť profesionálnych hráčov od stávkovania. Vyhlásil to v rozhovore s podnikateľom Stevenom Bartlettom pre podcast The Diary of a CEO.

Anglická futbalová asociácia (FA) udelila v máji Toneymu osemmesačný dištanc za 232 priestupkov, ku ktorým došlo v rokoch 2017 až 2021. Útočník Brentfordu však tvrdí, že jeho trest je neprimeraný v porovnaní s tými, ktoré za podobné priestupky dostali hráči na nižšej úrovni. Bartlett sa ho spýtal, či si myslí, že FA sa z neho snažila urobiť exemplárny príklad. "Áno, cítim to tak. Nemyslím si, že je to správne. Pozreli sme sa na niektoré prípady, ktoré boli podobné alebo horšie, a trest v nich nebol taký prísny ako ten môj," odpovedal 27-ročný Angličan.

Toney si zároveň myslí, že zverejnené obvinenia ho stáli miestenku na vlaňajšie MS v Katare: "Mám taký pocit, že obdobie, keď to celé zverejnili, je trochu otázne aj vzhľadom na to, že situáciu napokon riešili až na konci sezóny. Najväčší trest pre mňa bola neúčasť na majstrovstvách sveta. V čase, keď ma niekto zastavil od reprezentovania Anglicka, som sa cítil na dne. To bola moja najhoršia chvíľa."

Angličan priznal, že keď ho FA konfrontovala prvýkrát, tak obvinenia poprel. Spolupracovať začal až neskôr, no nepamätá si, že by niekedy stavil na prehru vlastného tímu. "Spomedzi 232 prípadov sa nájdu stávky, ktoré som si nepamätal, ale bol som ochotný prevziať za ne zodpovednosť. Chcel som, aby sa celý proces skončil, pretože to stále nado mnou viselo. Keďže som sa snažil sústrediť na kariéru, nebol to dobrý pocit," citovala Toneyho agentúra DPA.

Na uzatváranie stávok využíval inú osobu, no podľa vlastných slov chcel míňanie peňazí utajiť hlavne pred svojimi rodičmi. Toneyho trest mohol byť ešte vyšší, no FA zvážila jeho závislosť na hazarde. Otec troch detí trvá na tom, že s hraním hazardných hier prestal: "Keď sa spätne pozriem na to, koľko peňazí som pri tom stratil, predstavujem si, na čo všetko mohli ísť. Obzvlášť, keď mám v živote ľudí, ktorých musím zabezpečiť. Bol som naozaj naivný."

Toneyho dištanc trvá do 16. januára 2024. Do 17. septembra sa nemôže v Brentforde zapájať do žiadnych futbalových aktivít, ani trénovať so spoluhráčmi. Trénerovi tímu Thomasovi Frankovi i koučovi reprezentácie Garethovi Southgateovi sa poďakoval za podporu a sľúbil, že do herného kolotoča sa vráti silnejší: "Bude zo mňa iný muž. Budem lepší ako predtým. Som iný, moja mentalita je iná. Chcem hrať za Anglicko a strieľať góly. Chcem byť ten hlavný, kamkoľvek pôjdeme. Viem, že máme Harryho Kanea, ktorý je pravdepodobne jeden z najlepších útočníkov na svete. To je to, proti čomu stojím, takže sa potrebujem dostať na túto úroveň."