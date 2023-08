Barcelona - Belgický cyklista Remco Evenepoel z tímu Soudal-Quickstep má motiváciu obhájiť minuloročné celkové prvenstvo na španielskych pretekoch Vuelta.

Medzi jeho hlavných vyzývateľov budú patriť úradujúci šampión Tour de France Dán Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) či jeho tímový kolega Slovinec Primož Roglič. Slovák Peter Sagan nefiguruje v nominácii tímu TotalEnergies.

Evenepoel bude najväčšia hrozba pre tím Jumbo-Visma na čele s Vingegaardom. Dvadsaťtriročný Belgičan v tomto roku vynechal Tour po tom, ako odstúpil počas Giro d´Italia pre pozitívny test na COVID-19. Svoju formu však vyladil na MS v škótskom Glasgowe, kde získal titul majstra sveta v časovke. Na Vuelte bude obhajovať triumf z uplynulého roka. "Bude celkom špeciálne vrátiť sa na Vueltu s číslom 1 na chrbte. Keď si prezriete trať a štartovú listinu, vidíte, že to budú veľmi náročné preteky. Mal som však dobrú prípravu a môžem sa spoľahnúť na silný tím, takže si verím a mám veľkú motiváciu," citovala obhajcu červeneného dresu agentúra AP. Evenepoel na minuloročnej Vuelte prevzal dres celkového lídra v 6. etape z 21 a už ho z neho súperi nevyzliekli.

Tandem Vingeggard a Roglič podporovaný skúseným tímom dáva Jumbo-Visma miernu výhodu pred Evenepoelom. Holandský tím je navyše iba krok od triumfu na všetkých troch Grand Tours v jednom roku. V máji ovládol Giro d´Italia Roglič a v júli obhájil prvenstvo na TdF Vingegaard. "Je to ambiciózny cieľ, ktorý si trúfame deklarovať. V Španielsku postavíme veľmi všestranný a silný osemčlenný tím. Sme pripravení na všetko," uviedol športový riaditeľ Jumbo-Visma Marc Reef.

Medzi ďalšími jazdcami bojujúcimi o pódium by mal byť aj skúsený Geraint Thomas, ktorý povedie tím Ineos Grenadiers. "Je dosť ťažké byť ďaleko od domova. Mám doma malého syna a manželku. Ale je to ľahké venovať cyklistike, keď viem, že som na sklonku profesionálnej kariéry. Už som tu raz bol, ale keď som absolvoval Tour aj Vueltu, bolo to strašné. Tentoraz som o niečo lepšie pripravený a teším sa na preteky. Bude to náročné, to je isté," dodal 37-ročný Brit.

Úvodnú etapu 78. ročníka Vuelty tvorí tímová časovka v Barcelone (14,6 km). Na programe budú štyri čisto rovinaté etapy, dve rovinaté s horským dojazdom, sedem kopcovitých a šesť horských etáp vrátane tradičného a náročného prejazdu Pyrenajami. Jazdcov môže tešiť fakt, že vlna horúčav, ktorá zasiahla Pyrenejský polostrov, by mala počas víkendu ustúpiť.