Tarragona - Austrálsky cyklista Kaden Groves triumfoval v utorkovej 4. etape 78. ročníka Vuelta a Espana. Jazdec stajne Alpecin-Deceuninck sa presadil v záverečnom špurte a 184,6 km dlhú trasu z Andorra la Vella do Tarragony zvládol za 4:05:41 hodiny.

Druhý finišoval Kolumbijčan Juan Molano (SAE Team Emirates) a tretí skončil Belgičan Edward Theuns (Lidl-Trek). Na čele celkového poradia sa udržal Belgičan Remco Evenepoel z tímu Soudal-QuickStep.

Po náročnej pondelkovej etape so záverečným stúpaním na Arinsal nasledoval pre pelotón pokojnejší deň a počas neho len dva kopce 3. kategórie Alto de Belltall (9,3 km, 3,7 %) a Coll de Lilla (5,2 km, 4,9%). Druhý z nich mal vrchol 30 km pred cieľom. Preto sa očakával hromadný dojazd a boj šprintérov a etapa sa podľa toho aj vyvíjala. Krátko po štarte prišlo k útokom, no balík nechal odísť len trojicu. Do denného úniku sa dostali Eduardo Sepulveda, Ander Okamika a David Gonzalez. Ich náskok sa po 20 km ustálil pod dvoma minútami a situácia sa v podstate nemenila. Na čele pelotónu strážili odstup pretekári DSM a Alpecinu, ktorí pracovali pre svojich šprintérov.

Nič sa nezmenilo ani na prvom z dvojice stúpaní 60 km pred cieľom, keďže sa nik nepokúsil odtrhnúť. Na prípadné útoky tak zostala len druhá vrchárska prémia Coll de Lilla, no aj na nej panoval "pokoj zbraní" a pelotón sa sústredil na hromadný dojazd. Na méte 20 km pred cieľom sa skončil aj únik trojice a balík išiel pokope až do cieľa. V napätom závere prišlo k pádom a na zemi skončili Bryan Coquard, Santiago Buitrago i Marijn van den Berg. V špurte do kopca zaútočil ako prvý Molano, no na jeho zadnom kolese sa vyviezol Groves a pripísal si druhý triumf na Vuelte. Z etapového víťazstva sa tešil aj vlani.

V stredu je na programe kopcovitá trasa z Morelly do Burriany dlhá 186,2 km so stúpaním 2. kategórie Collado de la Ibola (11,4 km, 3,9%).