Nemalý podiel na celkovom triumfe dánskeho cyklistu Jonasa Vingegaarda (26) na tohtoročnej Tour de France má aj Slovák Miklos Szabó. Dvadsaťštyriročný mechanik je súčasťou tímu Jumbo Visma už niekoľko mesiacov a v rozhovore, ktorý sme s ním spravilipred štartom záverečnej etapy, nám prezradil viacero zaujímavostí.

Miki, ako znie Szabóova dlhoročná prezývka, bol svojho času nádejný cyklista, no už v mladom veku ukončil pretekársku kariéru. „Bezprostredne po nej som pracovať pre slovenský cyklistický zväz ako mechanik. Po čase som sa dostal do holandského tímu SD Works, a to vďaka priateľke, ktorá zaň stále jazdí. Neskôr som sa na cyklokrosových pretekoch v Amerike stretol som šéfom Jumbo Visma, zobral ma do tímu najskôr na skúškua od januára som ich súčasťou na plný úväzok,“ rozhovoril sa Miklos Szabó.

So Saganom sa nepozná Jedným z najznámejších jazdcov v pelotóne tohtoročnej Tour de France bol aj slovenský cyklista Peter Sagan. „Priznám sa, že sa s ním osobne nepoznám a on zrejme ani nevie, že nejaký jeho krajan je súčasťou holandského tímu Jumbo Visma. Skôr sa poznám s jeho bratom Jurajom,“ ozrejmil Miklos Szabó.

Napriek mladému veku má rodák z Komárna množstvo skúseností, a tak nejakú trému či stres v spoločnosti hviezdneho cyklistického zoskupenia vôbec nepociťuje. „Nikto z chalanov nemá svojho osobného mechanika, každý z nás mechanikov sa venuje každému bicyklu, takže sa starám a dávam do „pucu“ aj mašiny Jonasa Vingegaarda či Wouta Van Aerta. Sú to úplne obyčajní chalani, ani jeden z nich nelieta v oblakoch, nie sú namyslení, vedia sa zasmiať či zašpásovať. Po pretekoch sa bavia ako všetci ostatní, pričom veľmi radi vypúšťajú z hlavy cyklistiku a rozprávame sa spolu na rôzne iné témy,“ pokračoval.

Slovenského mechanika súčasná robota až tak, že pre ňu zanechal štúdium trénerstva na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave. „V tejto práci som sa našiel, som do nej doslova zažratý. Na tejto úrovni sa dá z toho aj solídne vyžiť, takže som maximálne spokojný. Zároveň som si v uplynulých týždňoch splnil aj detský sen, dostal som sa na Tour de France. Síce nie ako pretekár, ale som tu. Navyše sme ako tím vyhrali, takže sa dá povedať, že momentálne žijem svoj sen,“ zakončil Miklos Szabó.