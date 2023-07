Tohtoročná Tour de France bola poslednou, na ktorej Peter Sagan štartoval. Slovenská hviezda ju odjazdila na bicykli, ktorý mnohých šokoval.

Saganovým najlepším umiestnením na Tour bolo tento rok 8. miesto v 11. etape. Reportérom z belgickej televízie Sporza sa podarilo nakuknúť do zákulisia TotalEnergies, tímový mechanik im ukázal Saganov bicykel, na ktorom expertom vybili zrak nebezpečné detaily.

„Nemôžem tomu uveriť. S takým bicyklom by som ani nevyšiel na cestu. Ako profesionálny cyklista by som s takým bicyklom určite nesúťažil,“ zhrozil sa bývalý cyklista Dirk De Wolf a vlastným očiam neveril ani Sep Vanmarcke, ktorý tento rok ukončil kariéru: „Je to prekvapujúce, hlavne keď ide o niekoho ako Sagan, ktorý bol roky najlepším cyklistom na svete.“