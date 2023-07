Pre Petra Sagana (33) je aktuálna sezóna definitívne poslednou vo WorldTour. Hoci jeho manažér ešte vo februári hovoril, že popri horskej cyklistike by mohol štartovať na menších pretekoch po celom svete, pričom v hre bola ďalšia spolupráca s tímom TotalEnergies, už je táto možnosť pasé.

Manažér trojnásobného majstra sveta Giovanni Lombardi začiatkom roka spomínal cestné preteky v Gabune, Rwande či v Kostarike, no dnes to už neplatí. Peter Sagan nebude v budúcom roku jazdiť v drese francúzskeho tímu, o čom informoval francúzsky denník L’Equipe. Čo je však pre tím TotalEnergies ešte smutnejšie, je fakt, že žilinský rodák zoberie so sebou aj výrobcu bicyklov firmu Specialized, ktorá je jedným zo sponzorov tímu.

Šéf tímu Jean Rene Bernardeau podľa L’Equipe dúfal, že sa mu podarí Specialized udržať aj v ďalších sezónach. Pretekári si vraj túto spoluprácu pochvaľovali. Americká firma však pokračovanie spolupráce podmieňovala zotrvaním Sagana v tíme. Ich spolupráca je totiž výnimočná. Na tejto značke bicyklov jazdí Sagan nepretržite od roku 2015 a má s ňou zmluvu aj na ďalšie roky. Znamená to, že do svojho nového pôsobiska môže so sebou priniesť aj nového sponzora. „Rád by som pokračoval v horskej cyklistike ešte jednu sezónu a pokúsim sa kvalifikovať na olympijské hry. Bolo by pekné, ak by som mohol ukončiť kariéru v Paríži,“ reagoval Peter Sagan pre kanál France 2.

Vedenie TotalEnergies tak musí hľadať za slovenského cyklistu náhradu, pričom sa v uplynulých dňoch čoraz hlasnejšie skloňovalo meno dvojnásobného majstra sveta Juliana Alaphilippa. „Hovorili sme spolu, rovnako ako s mnohými ďalšími, lenže Julian nie je na konci sezóny bez zmluvy a ja nedávam ponuky niekomu, kto má platný kontrakt. Neplánujem nikoho zo zmluvy vykúpiť, a tým sa to vlastne rýchlo uzavrelo. Či to má pokračovanie? Nie, neriešime to,“ skonštatoval Jean Rene Bernardeau pre denník Ouest France.