Najprestížnejšie cyklistické preteky sú opäť tu. Tour de France napíše od 1. do 23. júla už svoju 110. kapitolu. Zároveň na nej absolvujú rozlúčku s kariérou dve obrovské legendy. Jednou z nich je aj Peter Sagan.

Posledná účasť Tourminátora

Trojnásobný majster sveta, šampión monumentov Okolo Flámska či Paríž-Roubaix, ale hlavne sedemnásobný držiteľ zeleného dresu z TdF. To je len stručná vizitka Petra Sagana, ktorý na konci januára oznámil, že po tejto sezóne ukončí kariéru profesionálneho cestného cyklistu. Jeho cieľom je však budúcoročná olympiáda v Paríži, kde chce štartovať v horskej cyklistike.

„Vždy som hovoril, že by som chcel ukončiť kariéru na horskom bicykli, pretože som na ňom aj začal. Budem robiť to, čo ma skutočne baví. Je pre mňa dôležité tráviť čas so synom Marlonom a vidieť život z rôznych uhlov pohľadu, nielen ako cyklista. Ak budem môcť ukončiť kariéru v Paríži na olympiáde, bude to pre mňa niečo pekné,“ prezradil Sagan.

Nahnevaný, doudieraný a ešte aj bez titulu

Peter Sagan mal tesne pred TdF nepríjemný incident. Na víkendových spoločných majstrovstvách Česka a Slovenska spadol v hromadnom špurte na cieľovej páske po kontakte s Čechom Pavlom Bittnerom. Sagan mal po pretekoch viaceré odreniny a obviazaný lakeť. Podľa Sagana zapríčinil kolíziu nový slovenský majster Matúš Štoček. Tento moment môže úplne zmeniť jeho ambície na slávnom podujatí.

„Nebol by som nahnevaný, keby sa nestalo to, čo sa stalo. Práveže ma skôr mrzí, že to dopadlo takto. Doškriabaný som od chrbta až dolu na nohu. Uvidíme, ako rýchlo sa to bude hojiť. Po pár dňoch uvidíme, či bude mať na Tour de France zmysel aj boj o zelený dres,“ otvorene priznal Sagan. Jeho tím TotalEnergies deklaruje, že sa na Tour pokúsi ovládnuť aspoň jednu etapu. Najväčšia hviezda však rozhodne nie je v pohode.

Ako vidia Saganove šance experti?

Myslíte si, že Peter Sagan získa na rozlúčku aspoň jedno etapové prvenstvo? Zaregistrujte sa vo Fortune a stavte si so stávkou bez rizika za 30 eur na jeho víťazstvo – ak by to vyšlo, s kurzom 10.00 môžete vyhrať až 300 eur. Pokiaľ by sa mu to nepodarilo, svoj vklad dostanete naspäť. Šancu staviť si máte aj na to, že bude mať Sagan aspoň jeden deň oblečený zelený dres (kurz 6.50), že sa aspoň v jednej z etáp umiestni do tretieho miesta (kurz 3.75) či na to, že nedokončí tento ročník TdF (kurz 3.50).

Lúči sa aj Cavendish a francúzska legenda

Pozornosť domácich fanúšikov sa bude sústrediť aj na ďalšie známe meno. Thibaut Pinot sa postaví na štart Tour de France už desiaty- a zároveň poslednýkrát. V roku 2014 dokonca bojoval o celkový triumf, ale napokon skončil tretí. „Som veľmi šťastný, že absolvujem svoju poslednú tour. Verím, že budem mať dobré nohy,“ zaprial si Pinot.

S kariérou končí aj jeden z najlepších špurtérov histórie Mark Cavendish. Britský cyklista vyhral na Tour de France až 34 etáp, čo je spoločne s belgickou legendou Eddym Merckxom úplne najviac. Ak sa zmestí do nominácie Astana Qazaqstan Team, bude mať poslednú šancu pokúsiť sa o absolútny rekord a výnimočné prvenstvo. Kurz na jeho aspoň jeden etapový triumf je 2.75.

Opäť sa očakáva bitka dvoch mien

Tohtoročnú Tour de France vynechá Primož Roglič, Remco Evenepoel či Steven Kruijswijk. Najväčší favorit pretekov zostáva bez zmeny. Jonas Vingegaard sa stal celkovým víťazom 75. ročníka pretekov Critérium du Dauphiné a vo výbornej forme ide obhajovať minuloročné prvenstvo. Kurz na jeho triumf je 2.05. Jeho najväčším vyzývateľom by mal byť znovu Slovinec Tadej Pogačar, na ktorého je kurz 2.15. Kurz na Jaia Hindleyho je 18.00, na Enrica Masa 30.00 a na víťaza z roku 2019 Egana Bernala až 85.00.

Ročník šitý pre vrchárov

Tour de France odštartuje 1. júla v španielskom Bilbau a bude mať horský charakter. Na cyklistov čaká 21 etáp, štyri horské dojazdy, iba jedna časovka a celkovo 3 404 kilometrov. Riaditeľ pretekov Christian Prudhomme potvrdil, že tento ročník sa tvoril špeciálne pre vrchárov. Zároveň pretekári dostali odporúčanie, aby nerozdávali fanúšikom podpisy a nerobili si s nimi selfie. Pre možné rozšírenie koronavírusu majú aj zákaz stravovať sa mimo tímových hotelov. Dôvodom je nedávne Giro d'Italia, kde muselo viacero cyklistov odstúpiť pre infikovanie covidom.

Stavte si na cyklistiku vo Fortune

Kráľovské preteky lákajú milióny fanúšikov po celom svete a Slovensko nie je výnimkou. Obzvlášť by sme si mali užiť tohtoročnú Tour de France, ktorá je poslednou v kariére Petra Sagana. Ak si chcete staviť na Tourminátora či iného cyklistu, vo Fortune môžete získať až tri atraktívne bonusy – stávku bez rizika za 30 eur, stávkový kredit 30 eur a 30 voľných zatočení v online kasíne. Stačí sa iba zaregistrovať a okamžite máte možnosť stávkovať.