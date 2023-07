Bratislava - Prvé kilometre v poradí už 110. ročníka najznámejších cyklistických pretekov Tour de France začne dnes ukrajovať pelotón jazdcov a medzi nimi aj fenomenálny Slovák Peter Sagan. Pre držiteľa siedmich zelených dresov víťaza bodovacej súťaže to bude posledná účasť na „starej dáme“, pretože sa tento rok s cestným profi pelotónom lúči. Ako sa na výnimočnú kariéru svojho zverenca pozerá jeho prvý tréner Peter Zánický?

Stáli ste pri Petrovi v jeho začiatkoch a absolvovali s ním cestu od amatérov k profesionálom. Bola ťažká a tŕnistá?

Ani nie. V Petrových začiatkoch všetko zapadalo do súkolia, každé rozhodnutie, či už Petrovo alebo klubu, sa ukázalo ako správne. V horskej cyklistike získal zručnosť, rýchlosť rozhodovania aj akceleráciu či už v šprintoch alebo zjazdoch, naučil sa predvídať situáciu na trati. Ďalšou výhodou bolo, že pri horskej cyklistike nebol preťažovaný najazdenými kilometrami po ceste tak ako jeho rovesníci, ktorí sa venovali iba cestnej cyklistike. Oproti nim mal mal postupnú záťaž na organizmus. Mal som obavy, ako zvládne prechod k profesionálom v tíme Liquigas, keďže nevedel po taliansky a musel sa o všetko starať sám. Ale zvládol to.

Bol už ako mladík okrem talentu niečím iným výnimočný?

Máloktorý mladík vystrelil tak rýchlo z farmy medzi profíkov. Dnes sa mladí cyklisti rýchlo adaptujú na podmienky v profi pelotóne, ale v čase, keď Peter začínal, to nebolo zvykom. On bol 22-ročný zjav, ktorý sa hneď ukázal ako víťazný typ a rýchlo sa stal lídrom vo svojom tíme. Je až neskutočné, koľko rokov sa udržal na vrchole ako najlepší cyklista v rámci svetového ratingu.

Kedy sa lámal povestný chlieb a Peter sa rozhodol pre cestnú cyklistiku?

Rozhodovalo sa v roku 2009 v Canberre na pretekoch horských MS 23-ročných. Ja som bol za to, aby pokračoval v horskej cyklistike, Peter sa videl, že v cestnej ho čaká veľká budúcnosť, nielen peniaze či mediálny záujem.

Pamätáte sa na jeho prvú Tour de France?

Chodieval som na prvých šesť Tour. Pre mňa to bol vždy obrovský sviatok, pretože veľa Slovákov na týchto pretekoch neštartovalo. Peter hral od začiatku prvé husle a stále ma prekvapoval. Výnimočný bol v tom, že si na seba nepripúšťal tlak a vedel sa odosobniť od diania v jeho okolí. Dokonca sa počas pretekov ani nerozprával o cyklistike ale o iných veciach, aby si udržal čistú hlavu a nebol roztrasený. Prežíval to menej ako fanúšikovia pri trati, čo bol zdroj jeho úspechu, lebo mu to neodoberalo energiu. Odjazdiť Tour to nie je len tritisíc kilometrov, ale aj presuny, tlačovky s novinármi, dopingové kontroly. Aj to ho robilo veľkým. Až keď odíde úplne z cyklistiky, odstupom času si začneme uvedomovať, čo v cyklistike dokázal.

Čo ešte súperi Petrovi mohli závidieť?

Peter má úžasnú vlastnosť neúspech vždy hodiť za hlavu a sústrediť sa na nové preteky, nový cieľ. Mnohí cyklisti sa väčšinou zacyklia a tieto traumy ich ťahajú dolu. Nie je to jednoduché. Príkladom môže byť TdF 2017, keď ho po kolízii s Cavedishom a jeho páde vylúčili z pretekov. On sa nad to povzniesol a o týždeň na to vyhral preteky Okolo Poľska. Dokonca aj neúspech na olympiáde v Riu 2016 dokázal vytesniť z hlavy. Ak by štartoval v cestnej cyklistike, mohol získať medailu, lebo tie vyhrali pretekári, ktorých vtedy bežne porážal. Myslel si, že trať mu nebude vyhovovať, čo sa ukázalo ako opak. Peter sa proste netrápi tým, čo už nemôže zmeniť.

Má šancu získať ôsmy zelený dres?

Šanca je vždy, všetko závisí od priebehu Tour. Ale treba vziať do úvahy, že Peter je medzi profesionálmi viac ako desať rokov a to sa na ňom podpísalo. Vyťaženosť v profi cyklistike je vysoká a najmä na psychiku to vplýva maximálne.

Bude táto Tour poslednými Saganovými pretekmi na ceste?

O tom rozhodne jeho tím TotalEnergies, pretože má ešte stále platnú zmluvu do konca roka. Určite ho však čaká náročné leto, pretože bude zrejme štartovať na Vuelte a v septembri asi pôjde aj obľúbené klasiky v Montreali a Quebecku. Navyše sú tu aj svetové šampionáty v cestnej a horskej cyklistike, kde sa bude rozhodovať o miestenkách na olympiádu v Paríži. Podľa mňa ani v horskej cyklistike nebude dlho a určite si začne plniť nové, manažérske sny. Ale či to bude hneď po Paríži 2024, to sa nedá predpovedať.