Limognes - Dánsky cyklista Mads Pedersen triumfoval v sobotňajšej ôsmej etape 110. ročníka Tour de France. Jazdec stajne Lidl-Trek sa presadil v hromadnom špurte do kopca a 200,7 km dlhú trasu z Libourne do Limoges zvládol za 4:12:26 h.

Prvá polovica sobotňajšej trasy mala rovinatý profil, v druhej sa však zdvihol a na pretekárov čakali tri krátke, ale prudké stúpania. Do kopca bol aj záverečný kilometer. O triumf tak mohli zabojovať únik, klasikári, no i odolnejší šprintéri. Šancu z úniku chceli v úvode využiť pretekári zo všetkých tímov a tvrdo sa bojovalo o to, kto sa doň dostane. Trvalo však takmer 20 km, kým sa to podarilo Timovi Declercqovi (Soudal-QuickStep), Anthonymu Delaplacemu (Arkea-Samsic) a Anthonymu Turgisovi (TotalEnergies). Trojica dostala priestor a pelotón, na ktorého čele pracovali jazdci Jumba pre Wouta van Aerta, ju nechal odísť takmer na sedem minút. O únik sa pokúšali aj ďalší, no Jumbo už nikoho nepustilo.

Situácia sa postupne upokojila a trio si prinieslo do druhej polovice etapy náskok necelých päť minút. Približne 70 km pred cieľom ho čakal prvý kopec Cote de Champs-Romain (3. kat., 2,8 km, 5,2%) a na záverečných 20 km dve "štvorky" Cote de Masmont (1,3 km, 5,5%) a Cote de Condat-sur-Vienne (1,2 km, 5,4%). Pelotón zvyšoval tempo a znižoval náskok trojice, no asi 60 km pred páskou prišlo na jeho konci k pádu a z pretekov musel odstúpiť Mark Cavendish. Tridsaťosemročný Brit chcel na svojej poslednej Tour prekonať rekord v počte víťazstiev, o ktorý sa delí s Eddym Merckxom (34).

Trojica si držala náskok dve minúty, keď z pelotónu vyrazil Kasper Asgreen, ktorý mal v úniku kolegu z QuickStep. Declercq preto prestal striedať a čakal, no Asgreen sa približoval len veľmi pomaly a pelotón bol len 20 sekúnd za ním. Taktika QuickStepu tak nevyšla. Náskok trojice rýchlo klesal a 25 km pred páskou mali k dobru už len minútu a pol. Na predposlednom stúpaní sa rozdelili a na čele zostal iba Turgis. Na poslednom kopci mal k dobru 30 sekúnd, ale Jumbo viedlo pelotón v obrovskom tempe a za stúpaním ho dobehli. Šesť kilometrov pred cieľom prišlo k ďalšiemu pádu a na zemi skončili Simon Yates (Jayco AlUla) a Stef Crass (TotalEnergies), ktorý musel odstúpiť. Pelotón prišiel do finišu pokope a o triumfe rozhodol hromadný špurt do kopca, v ktorom mal najlepšie nohy Pedersen. Jumbu etapa nevyšla aj pre to, že v závere mal problémy Christophe Laporte a nemohol poriadne rozbehnúť van Aerta.

"Pred etapou sme nevedeli, či uspeje únik alebo hromadný dojazd. Šprintérske tímy však nenechali nikoho odísť a tak sme zostali pokojní. Chalani v závere odviedli perfektnú prácu a aj keď to bol dlhý a ťažký špurt do kopca, mal som nohy na to, aby som to dokončil," povedal Pedersen.

Sagan opäť neprenikol do najlepšej desiatky a v závere nešpurtoval o triumf. Po etape sa sťažoval na veľké teplo. "Nemali sme šťastný deň, prišli sme o lídra Stefa Crassa. Spadol, skončil v nemocnici a zatiaľ nemáme informácie o tom, čo mu je. Celý deň bolo teplo a boli sme prevarení, neviem, či som nebol aj dehydrovaný. Záver mi veľmi nevyšiel. Škoda, že to včera nevyšlo Cavendishovi. Keď má niekto odísť takýmto štýlom, nie je to pekné. No taká je, bohužiaľ, cyklistika," povedal Sagan pre RTVS.

Philipsen si po druhom mieste opäť vylepšil pozíciu v boji o zleneý dres, na konte má už 258 bodov, druhý Bryan Coquard (Cofidis) stráca 109. Na prvom mieste celkového poradia zostal obhajca víťazstva Jonas Vingegaard z Dánska (Jumbo-Visma), druhý Slovinec Tadej Pogačar (SAE Team Emirates) na neho stráca 25 sekúnd. Tretí je Austrálčan Jai Hindley (Bora-Hansgrohe) s mankom 1:34 minúty. Simon Yates po páde ešte pred ochrannou zónou stratil a prepadol sa zo štvrtého na šieste miesto (+4:01 min).

Prvý týždeň Tour uzavrie nedeľňajšia 9. etapa so štartom v Saint-Léonard-de-Noblat a cieľom po stúpaní na spiacu sopku Puy de Dôme v Centrálnom masíve (HC, 12,6 km, 7,8%). V roku 1964 tam v predposlednej etape zviedli legendárny súboj Raymond Poulidor a Jacques Anquetil. Prvý menovaný vyhral etapu, no druhý si udržal náskok na čele a v záverečnej časovke potvrdil piate víťazstvo na Tour, čo dokázal ako prvý v histórii (1957, 1961, 1962, 1963, 1964).

výsledky 8. etapy (Libourne - Limoges, 200,7 km):

1. Mads Pedersen (Dán./Lidl-Trek) 4:12:26 h, 2. Jasper Philipsen (Belg./Alpecin-Deceuninck), 3. Wout van Aert (Belg./Jumbo-Visma), 4. Dylan Groenewegen (Hol./Jayco AlUla), 5. Nils Eekhoff (Hol./DSM), 6. Bryan Coquard (Fr./Cofidis), 7. Jasper de Buyst (Belg./Lotto Dstny), 8. Rasmus Tiller (Nór./Uno-X), 9. Corbin Strong (N.Zél./Izrael-Premier Tech), 10. Tadej Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates), ..., 16. Peter SAGAN (SR/TotalEnergies) všetci rovnaký čas

celkové poradie:

1. Jonas Vingegaard (Dán./Jumbo-Visma) 34:09:38 h, 2. Pogačar +25 s, 3. Jai Hindley (Aus./Bora-Hansgrohe) +1:34 min, 4. Carlos Rodriguez (Šp./Ineos Grenadiers) +3:30, 5. Adam Yates (V.Brit./SAE Team Emirates) +3:40, 6. Simon Yates (V.Brit./Jayco AlUla) +4:01, 7. David Gaudu (Fr./Groupama-FDJ) +4:03, 8. Romain Bardet (Fr./DSM) +4:43, 9. Thomas Pidcock (V.Brit./Ineos Grenadiers) rovnaký čas, 10. Sepp Kuss (USA/Jumbo-Visma) +5:28, ..., 122. SAGAN 1:28:08 h

bodovacia súťaž:

1. Philipsen 258 b, 2. Coquard 149, 3. Pedersen 143, ..., 23. SAGAN 27