Poľský cyklista Michal Kwiatkowski triumfoval v 13. etape 110. ročníka Tour de France. Jazdec stajne Ineos Grenadiers sa presadil z úniku a na vrchol kopca Grand Colombier prišiel po 137,8 km v čase 3:17:33 h.

Žltý dres si udržal obhajca Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), no po záverečnom nástupe Tadeja Pogačara (SAE Team Emirates) má k dobru už len deväť sekúnd. Pogačar zaútočil asi 400 metrov pred cieľom a dokázal sa odpútať od svojho najväčšieho rivala. Navyše si pripísal aj štyri bonusové sekundy v cieli. Druhý finišoval Belgičan Maxim Van Gils (Lotto Dstny). Slovák Peter Sagan (TotalEnergies) išiel v horskej etape spolu s ostatnými šprintérmi a do cieľa prišiel na 158. mieste so stratou 25 minút.

Sagan skončil v piatkovej etape na 158. mieste. "Podarilo sa nám dať do úniku Pierra Latoura. Dnes to bolo v pohode, podľa mňa to bude v sobotu a nedeľu horšie. Tour neodpúšťa," uviedol Sagan pre RTVS. Pred štartom sa dozvedel informáciu o penalizácii. Jury ho potrestala za potlačenie tímového kolegu Mathieua Burgaudeaua v úvode štvrtkovej 12. etapy pokutou 500 švajčiarskych frankov, obaja prišli aj o desať sekúnd v celkovej klasifikácii a o šesť bodov v bodovacej súťaži: "Musel som mu pomôcť na piatom kilometri. Chýbal mu kúsok, aby doskočil do prvej skupiny."

Tour pokračuje cez víkend ďalšími dvoma horskými etapami v Alpách. V sobotu je na programe 151,8 km dlhá trasa z Annemasse do Morzine les Portes du Soleil s piatimi stúpaniami. Najťažšie príde na rad na záver asi 25 km pred cieľom, kopec Col de Joux Plane je dlhý 11,7 km s priemerným sklonom 8,5%.