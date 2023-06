Pretekárov na tohtoročnej Tour de France čaká veľká porcia odmien. Trojtýždňové francúzske preteky sú najprestížnejšie na svete aj z ekonomického hľadiska. Celkom organizátori medzi jazdcov rozdelia 2,5 milióna eur.

V porovnaní s poslednými dvoma ročníkmi sa klesajúci trend obrátil, aj keď mierne. V roku 2022 sa rozdeľovalo takmer 2,3 milióna eur. Najviac zhrabne celkový víťaz pretekov, a to rovných pol milióna eur. Ďalší dvaja v poradí si zarobia 200-tisíc, resp. 100-tisíc eur.

Aj ďalšie tri dresy majú tiež lákavé odmeny. Víťazi zeleného aj bodkovaného dresu dostanú po 25-tisíc eur, najlepší mladý cyklista 20-tisíc eur. Na prvého v cieli každej etapy čaká prémia 11-tisíc eur. Víťazný tím dostane odmenu 50-tisíc eur. Peniaze organizátori dávajú každému cyklistovi, ktorý príde do cieľa do 18. miesta. Najmenej je to 300 eur.