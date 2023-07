Poligny - Slovinský cyklista Matej Mohorič z tímu Bahrajn-Victorious triumfoval v piatkovej 19. etape Tour de France z Moirans-en-Montagne do Poligny. Víťaza potvrdila až cieľová fotografia, na ktorej bol Mohorič tesne pred Dánom Kasperom Asgreenom.

Pre 28-ročného Mohoriča to bolo tretie etapové víťazstvo na TdF, prvé dve dosiahol v roku 2019. "Znamená to pre mňa veľmi veľa. Je náročné byť profesionálny cyklista. Neustále trpíte, musíte sa stále pripravovať a obetovať pre to aj čas s rodinou. Po niekoľkých dňoch na pretekoch potrebujete byť neustále dostatočne silný. Celý tím od vás očakáva, že sa vám bude dariť. Momentálne sa cítim vyčerpaný. Dal som všetko do toho, aby som bol v cieli prvý. Dnes bol Kasper (Asgreen) znovu veľmi silný. V záverečnom kopci som sa ho snažil zachytiť, on ma potiahol a napokon mi vyšiel útok. Vedel som, že ak chcem dnes zvíťaziť, tak sa ho musím chytiť," poznamenal víťaz.

Piatková etapa sa išla v mimoriadne vysokom tempe. Priemerná rýchlosť víťaza dosiahla až 49,13 km/h, čo je jednoznačne najviac v prebiehajúcom ročníku. Okrem ôsmej (47,704 km/h) a siedmej etapy (45,013 km/h) nemal víťaz priemer nad 45 km/h.

Na úvodných kilometroch sa niekoľkí pretekári snažili odtrhnúť sa od pelotónu, ale bez úspechu. Pelotón reagoval na ďalšie pokusy o únik a zmaril ich aj vďaka vysokému tempu. Po 16 km sa odtrhol Peter Sagan, pred pelotónom si vytvoril menší náskok, ale prišiel oň po dvoch kilometroch. Snahu o únik predviedli aj Alexej Lucenko a mimoriadne aktívny Mads Pedersen. Prvý menovaný napokon získal jeden bod za prvenstvo na prvej z dvoch horských prémií Cote du Bois de Lionge. Táto dvojica sa aj po zjazde držala pred pelotónom, ktorý sa mierne trhal, no v jeho prednej časti sa držali všetci favoriti etapy. Na 37. kilometri sa skupina cyklistov v popredí dotiahla na dvojicu Lucenko, Pedersen. Aj ďalšie pokusy o únik boli neúspešné, no na 50. kilometri sa sformovala 9-členná skupina s Tiesjom Benootom, Matteom Trentinom či Julianom Alaphilippeom, ktorá si vypracovala výraznejší vyše minútový náskok. Po 90 km mal problémy s reťazou Nils Politt, ktorý bol dovtedy v úniku, a po výmene sa nakrátko prepadol až za pelotón. Jediná šprintérska prémia 19. etapy sa stala korisťou Pedersena, ktorý uspel pred Victorom Campenaertsom a Warrenom Barguilom.

Približne 65 km pred cieľom sa sformovala skupina s 36 pretekármi, ktorá mala minútový náskok na pelotón. V druhej horskej prémii piatkovej etapy Cote d'Ivory získal plný počet bodov Mohorič a spoločne s Asgreenom a O´Connorom mali počas zjazdu vyše 20-sekundový náskok na stíhaciu skupinu. Tá bola 10 km pred cieľom v zložení Chris Laporte, Trentin, Tom Pidcock, Jasper Philipsen, Alberto Bettiol, Pedersen, Mathieu van der Poel, Zimmermann a Luka Mezgec.

Trojčlenný únik sa v závere popasoval o víťazstvo, O´Connor nestačil v špurte na dvojicu, z ktorej bol napokon úspešnejší Mohorič, keď o milimetre uspel pred Asgreenom.

Predposledná 20. etapa 110. ročníka TdF je na programe v sobotu od 13.30 h. Cyklistov čaká 134 km v hornatom teréne, trasa povedie z Belfortu do Le Makrstein Fellering.

výsledky 19. etapy (Moirans-en-Montagne-Poligny, 173,0 km):

1. Matej Mohorič (Slov./Bahrajn-Victorious) 3:31:02 h, 2. Kasper Asgreen (Dán./Soudal Quick-Step) rovanký čas, 3. Ben O´Connor (Aus./AG2R Citroën) +4 s, 4. Jasper Philipsen (Belg./Alpecin-Deceuninck) +39, 5. Mads Pedersen (Dán./Lidl-Trek), 6. Christophe Laporte (Fr./Jumbo-Visma), 7. Luka Mezgec (Slov./Jayco-AlUla), 8. Alberto Bettiol (Tal./EF Education-EasyPost), 9. Matteo Trentin (Tal./SAE Team Emirates), 10. Thomas Pidcock (V. Brit./Ineos Grenadiers) všetci rovnaký čas, ... 149. Peter SAGAN (SR/TotalEnergies) +16:45

celkové poradie po 19. etape:

1. Jonas Vingegaard (Dán./Jumbo-Visma) 75:49:24 h, 2. Tadej Pogačar (Slov./UAE Emirates) +7:35 min, 3. Adam Yates (V. Brit./UAE Emirates) +10:45, 4. Carlos Rodriguez (Šp./Ineos Grenadiers) +12:01, 5. Simon Yates (V. Brit./Jayco AlUla) +12:19, 6. Pello Bilbao (Šp./Bahrajn Victorious) +12:50, 7. Jai Hindley (Aus./Bora-Hansgrohe) +13:50, 8. Felix Gall (Rak./AG2R Citroën Team) +16:11, 9. Sepp Kuss (USA/Jumbo Visma) +16:49, 10. David Gaudu (Fr./Groupama-FDJ) +17:57, ... 131. SAGAN +4:48:57