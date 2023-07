Šport24.sk Cyklo Tour de France Lúčil sa s Tour, no má ešte jeden sen. Sagan pre Šport24.sk: O rok sa chcem do Paríža vrátiť! ×

Už mlel z posledného. Slovenský cyklista Peter Sagan (33), ktorý v nedeľu absolvoval definitívne poslednú etapu na Tour de France, je rád, že má toto dobrodružstvo konečne za sebou. Trojnásobný majster sveta to priznal v exkluzívnom rozhovore pre Šport24.sk, no zároveň dodal, že do Paríža by sa o rok opäť rád vrátil.