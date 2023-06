Slovenská superstar sociálnych sietí Veronika Rajek (27), ktorá má na Instagrame viac než 5 miliónov sledovateľov, pripravila pre cyklistov blížiacej sa Tour de France obrovské prekvapenie. Víťaz zeleného dresu, ktorého sedemnásobným majiteľom je aj jej krajan Peter Sagan (33), sa môže tešiť na niečo výnimočné.

Na najprestížnejších cyklistických pretekoch sveta sa už roky bojuje o štyri najcennejšie dresy. Žltý nosí celkový líder, zelený najlepší šprintér, bodkovaný top vrchár a biely je určený pre najlepšieho jazdca do 25 rokov.

Sedemnásobným víťazom zeleného dresu je fenomenálny slovenský cyklista Peter Sagan, no zo zisku nateraz posledného sa tešil pred štyrmi rokmi. Tohtoročná TdF bude preňho posledná v kariére a určite by rád prišiel do Paríža rekordný ôsmykrát v zelenom.

Motiváciou by mohla byť preňho aj instagramová kráľovná a zároveň jeho krajanka Veronika Rajek. „Tomu, kto tento rok vyhrá zelené tričko na Tour de France, osobne zablahoželám a odovzdávam svoj darček,“ napísala vo štvrtok na sociálnej sieti finalistka Miss Slovensko 2016. K zaujímavej ponuke pridala päť snímok, na ktorých má oblečený obtiahnutý cyklistický overal tmavozelenej farby a spod neho sa jej derú von obrovské prsia.

Slovenská modelka, ktorú prednedávnom spájali s hviezdou amerického futbalu Tomom Bradym, si možno aj takouto chce nájsť nového priateľa. V súčasnosti je slobodná. „Hľadám muža, ktorý bude úprimný a zábavný. Autom na mňa nezapôsobí, je mi jedno, či má BMW alebo Mercedes. Chce to len štyri kolesá a je to. Preferujem vyšportovaného muža, a preto je dôležité, aby športoval tri-štyrikrát do týždňa. Nezaujíma ma farba vlasov ani očí. Samozrejme, v konečnom dôsledku ženy hľadajú muža, ktorý bude dobrým partnerom a otcom,“ povedala v nedávnom rozhovore pre španielsky denník Marca.

Sagan všetky požiadavky pôvabnej Veroniky spĺňa, ovoňať ju naživo by mohol po zisku rekordného ôsmeho dresu na Tour de France. Tak čo Peťo, je to pre teba tá pravá motivácia pred koncom kariéry?