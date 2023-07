Dánska cyklistická superhviezda Jonas Vingegaard aktuálne zažíva obrovský úspech a užíva si zaslúžené plody svojej tvrdej práce. Nemal to však vždy jednoduché. V začiatkoch jeho kariéry musel pracovať v továrni na spracovanie rýb, aby dokázal platiť účty.

Jazdec stajne Jumbo Visma, do ktorej sa pripojil v roku 2019, debutoval na najslávnejších pretekoch Tour de France v roku 2021. Po odstúpení jeho tímového kolegu Primoža Rogliča bol jediný, kto dokázal konkurovať víťaznému Slovincovi Tadejovi Pogačarovi, no vtedy stačil "len" na druhé miesto. V ďalšom ročníku Tour už však potvrdil svoje kvality, keď do Paríža dokázal prísť v najkratšom čase. Celkový Triumf a žltý dres obhájil i v nedeľu, keď na Elyzejských poliach potvrdil, že je najrýchlejším cyklistom planéty. Tohtoročnú 3407 km dlhú Tour zvládol s časom 82 hodín, 5 minút a 42 sekúnd, pričom jeho najväčšiemu konkurentovi Pogačarovi nedal nárok. Dvadsaťštyriročný Slovinec prišiel do cieľa s mankom takmer 7 a pol minúty.

Vingegaard to v počiatku svojej profesionálnej kariéry nemal vôbec jednoduché. Dánska televízia uverejnila video, ako si mladý Jonas v jeho začiatkoch musel privyrábať v miestnej baliarni rýb. Samozrejme, ani vtedy nezabúdal na tvrdý cyklistický tréning, ktorému sa venoval vo voľnom čase. Dvadsaťšesťročný Dán pretekal už od roku 2016 v tíme Coloquick-CULT. Najskôr začínal ako "stážista" a potom ako riadny člen v rokoch 2017 a 2018.

Práca na zmeny v baliarni rýb mu pomáhala platiť účty, keď sa hnal za svojimi snami o Tour de France. "V prvom rade som v roku 2016 ukončil školu. Potom som musel pracovať, aby som mal z čoho žiť. Najskôr to bolo na burze rýb, kde som pracoval takmer rok. Potom som sa zranil a nejaký čas som nemohol pracovať. Keď som sa vrátil, začal som v továrni na balenie rýb. Pracoval som tam do leta 2018 a v roku 2019 som sa plne začal sústrediť len na cyklistiku," citoval Vingegaarda na webe Eurosport. "Myslím si, že práve vďaka práci v továrni na ryby som mohol urobiť tento veľký krok," dodal.

Dvojnásobný víťaz Tour de France sa k cyklistike prvýkrát dostal ako 10-ročný pri sledovaní pretekov Okolo Dánska. "Bolo to v roku 2007 alebo 2008. Preteky Okolo Dánska sa začali neďaleko môjho rodného mesta, v Thistede. V tom čase som hrával futbal, ale v tom som nebol moc dobrý, pretože som nemal dostatočnú motiváciu. Môj prvý cyklistický klub sídlil na severozápade Dánska a mal len asi 15 alebo 20 členov. Je to dosť malý klub, ale páčilo sa mi tam a dobre sa o mňa starali," uviedol talentovaný cyklista.