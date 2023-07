Tretia etapa Tour štartuje v Amorebieta-Etxano a končí po 193,5 kilometroch vo francúzskom Bayonne. Na trase sú štyri stúpania, pričom sú všetky v prvej polovici. Prví traja jazdci v cieli získajú časové prémie 10, 6 resp. 4 sekundy. Úvodná rovinatá etapa je na programe v pondelok 3. júla

Trasa tretej etapy je pomerne jednoduchá. Cyklisti prejdú cez vrch Côte de Trabakua, (4,1 km so sklonom 5,4 %) a Côte de Milloi (2,3 km so sklonom 4,5 %) a následne budú pokračovať 80 kilometrov pozdĺž Biskajského zálivu. Trať v tejto časti pretekov nie je úplne rovinatá. Nachádzajú sa na nej viaceré hrebene Col d'Itziar (5,1 kilometra pri 4,6 %) a Côte de Benta (4,6 kilometra pri 6,3 %). Približne 15 kilometrov po zjazde z posledného vrchu sa jazdci dostanú do francúzskeho mesta Irún. Záverečná prekážka etapy bude niekoľko falošných rovinatých úsekov v konečných 25 kilometroch. Diváci tak pravdepodobne budú môcť sledovať hromadný špurt do cieľovej rovinky. Cieľovým miestom je Bayonne, mesto na sútoku riek Nive a Adour.

Profil tretej etapy Tour de France 2023 Amorebieta-Etxano > Bayonne Zdroj: cyclingstage